Nawet 200 mutacji koronawirusa?

Naukowcy z USA i Wielkiej Brytanii zidentyfikowali ok. 200 mutacji wirusa, który powoduje chorobę Covid-19. Jedna z mutacji może okazać się kluczowa dla rozprzestrzeniania się pandemii. Nie wiadomo jeszcze, jak odkrycie wpłynie na skuteczność przyszłej szczepionki.

Wstępne badania sugerują, że konkretna mutacja - D614G - staje się dominująca i może uczynić chorobę bardziej zakaźną. Naukowcy z Los Alamos National Laboratory w Nowym Meksyku śledzili zmiany w "skoku" wirusa, który nadaje mu jego charakterystyczny kształt. Ocenili, że w tej konkretnej mutacji jest coś, co sprawia, że rośnie ona szybciej. Nie zostało to jeszcze zweryfikowane.

Intensywne badania

Zespół badawczy z Wielkiej Brytanii przeanalizował dane zarażonych koronawirusem mieszkańców Sheffield, w organizmach których rozwinęła się ta konkretna mutacja. Nie wskazywały one na to, by osoby te gorzej przechodziły infekcję bądź musiały być hospitalizowane.

W innym badaniu z University College London (UCL) zidentyfikowano 198 nawracających mutacji wirusa.

Jeden uczonych, profesor Francois Balloux, powiedział BBC: "mutacje same w sobie nie są złą rzeczą i nic nie wskazuje na to, że SARS-CoV-2 mutuje szybciej lub wolniej niż oczekiwano. Jak dotąd nie możemy powiedzieć, czy SARS-CoV-2 staje się coraz bardziej śmiertelny i zaraźliwy ".

Badanie z University of Glasgow, gdzie również analizowano mutacje, wykazało, że zmiany te nie były równoznaczne z różnymi szczepami wirusa. Doszli do wniosku, że obecnie krąży tylko jeden typ wirusa.

Prace nad szczepionką

Monitorowanie drobnych zmian w strukturze wirusa jest ważne dla zrozumienia rozwoju szczepionek. Dla przykładu: wirus grypy mutuje tak szybko, że szczepionka musi być dostosowywana co roku, aby poradzić sobie z konkretnym szczepem.

Wiele obecnie opracowywanych szczepionek przeciwko Covid-19 jest ukierunkowanych na charakterystyczne skoki wirusa - chodzi o to, aby nasze ciało rozpoznało unikalny element tego skoku, aby pomóc mu zwalczyć cały wirus. Ale jeśli ten skok się zmienia, szczepionka opracowana w konkretny sposób może stać się mniej skuteczna.

