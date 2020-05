Opozycja domaga się dymisji Sasina. Odpowiedź rzecznika rządu

Nie ma podstaw do wniosku o odwołanie wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, nie będzie zmian na tym stanowisku - oświadczył w piątek rzecznik rządu Piotr Müller, komentując zapowiedziane przez KO złożenie wniosku o wotum nieufności wobec Sasina.

Klub Koalicji Obywatelskiej złoży w Sejmie wniosek o wotum nieufności dla wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina - poinformował w piątek lider PO Borys Budka. W jego ocenie, Sasin przygotowując wybory prezydenckie, naraził skarb państwa na olbrzymie straty.

Rzecznik rządu powiedział w piątek że "nie ma podstaw do wnioskowania o odwołanie wicepremiera Jacka Sasina". Jak dodał, "nie będzie zmian na tym stanowisku".

"Zarzuty niezgodne ze stanem rzeczywistym"

Lider PO mówił w piątek, że składając wniosek o odwołanie Sasina, klub KO daje jednocześnie szansę premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, by wyszedł z tej sprawy z twarzą i by zdymisjonował szefa resortu aktywów państwowych, zanim dojdzie do skutku sejmowa debata nad jego odwołaniem.

Przypomniał też deklarację wicepremiera Sasina, że sam poda się do dymisji, jeżeli wybory prezydenckie nie odbędą się w maju. - Dzisiaj jest czas na polityczną odpowiedzialność - podkreślił Budka.

Wcześniej do zarzutów opozycji odniósł się sam Sasin. "Zarzuty wobec mnie i rządu @pisorgpl prezentowane przez pana Budkę w sprawie wyborów prezydenckich są całkowicie niezgodne ze stanem rzeczywistym. A jeszcze parę dni temu sami chcieli przełożyć wybory... #wybory2020" - napisał wicepremier na Twitterze.

Zarzuty wobec mnie i rządu @pisorgpl prezentowane przez pana Budkę w sprawie wyborów prezydenckich są całkowicie niezgodne ze stanem rzeczywistym.

A jeszcze parę dni temu sami chcieli przełożyć wybory... #wybory2020 — Jacek Sasin (@SasinJacek) May 8, 2020

dk/ PAP