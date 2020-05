Wniosek o odwołanie Sasina. "Naraził na kompromitację państwo polskie"

- Rozpoczynamy dziś proces politycznego rozliczania tych, którzy są odpowiedzialni za kompromitację, jeśli chodzi o wybory prezydenckie - oświadczył w piątek lider Platformy na piątkowej konferencji prasowej.

Poinformował, że klub KO złoży wniosek o odwołanie Jacka Sasina w funkcji wicepremiera i ministra aktywów państwowych. - Dajemy jednocześnie szansę panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, by wyszedł z tej sprawy z twarzą i by zdymisjonował pana Sasina zanim dojdzie do skutku ta debata (nad jego odwołaniem - red. ) - zaznaczył Budka.

ZOBACZ: Kosiniak-Kamysz o wyborach: to jest wstyd dla Polski, to porażka PiS

Przypomniał też deklarację Jacka Sasina, że sam poda się do dymisji, jeżeli wybory prezydenckie nie odbędą się w maju. - Dzisiaj jest czas na polityczną odpowiedzialność - zaznaczył Budka.

WIDEO: Opozycja składa wniosek o odwołanie Jacka Sasina

Ocenił też, że zapowiedzi majowych wyborów były "wielkim oszustwem i mistyfikacją". - Pan wicepremier Sasin, osoba która zapewniała Polaków, że wybory da się przeprowadzić, naraziła Skarb Państwa na olbrzymie straty - uznał Budka. - Naraził na kompromitację państwo polskie - dodał.

Planujemy kontynuację tematu.

dk/ PAP