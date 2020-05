Krzysztof Ibisz poprowadzi festiwal... z pustej Opery Leśnej

- Specjalnie dla naszych widzów, prosto z Opery Leśnej, swoje największe hity zaśpiewają najlepsi artyści polskiej sceny muzycznej. Wspólnie uczcimy trzecią rocznicę śmierci Zbigniewa Wodeckiego, wspominając Jego cudowny głos, który tyle razy rozbrzmiewał na sopockiej scenie. Usłyszymy: "Rzuć to wszystko, co złe", "Chałupy welcome to", "Z Tobą chcę oglądać świat" (w duecie z Natalią Szroeder), "Zacznij od Bacha" i kultową już dla wielu pokoleń - "Pszczółkę Maję". Przypomnimy także niezwykle charyzmatyczne wokalistki, które zawsze porywały do wspólnej zabawy całą publiczność - Beatę Kozidrak z zespołem Bajm w utworach: "Co mi Panie dasz", "Nie ma wody na pustyni" i "Józek nie daruję Ci tej nocy" oraz Agnieszkę Chylińską w takich przebojach, jak: "Kiedy powiem sobie dość" zespołu O.N.A., "Drzwi" (O.N.A.), "Nie mogę Cię zapomnieć" i "Królowa łez". Nie zapominamy też o wielbicielach punk-rocka! Przypomnimy Państwu występy grupy T.Love i i ich piosenki, które śpiewają już kolejne pokolenia. Będzie więc i "IV Liceum Ogólnokształcące", "To wychowanie" (z gościnnym udziałem Kasi Kowalskiej), "Chłopaki nie płaczą" i "Warszawa" - informuje Telewizja Polsat.

Koncert, wprost z pustej Opery Leśnej, poprowadzi Krzysztof Ibisz. Początek 23 maja (sobota) o 20:00 w Polsacie.

"To będzie wieczór pełen śmiechu, żartów i radości"

24 maja zostanie pokazany kabareton "Sopocki Hit Kabaretowy - czego nam brakuje".

- Polsat umie zadbać o dobry humor swoich widzów. Dlatego już wkrótce pokażemy Wam najbardziej zabawne skecze i gagi, które oglądaliśmy w Operze Leśnej! Wśród artystów kultowe kabarety, takie jak: Kabaret Moralnego Niepokoju, Ani Mru Mru, Nowaki, kabaret Skeczów Męczących i formacja Smile. To będzie wieczór pełen śmiechu, żartów i radości - czytamy w opisie kabaretonu.

Wieczór kabaretowy będzie można śledzić 24 maja (niedziela) od 20:00 w Polsacie.

Przypomnijmy, że pierwotnie w dniach od 22 do 24 maja miał odbyć się Polsat SuperHit Festiwal 2020. Telewizja Polsat odwołała to wydarzenie ze względu na epidemię koronawirusa. Festiwal powróci w 2021 roku.

