To będzie wyjątkowy weekend. Sprawdź prognozę

Jak informuje IMGW, Europa Centralna oraz Południowo-wschodnia będą pod wpływem wyżu. Na pozostałym obszarze pogodę kształtować będą niże z układami frontów atmosferycznych. Polska będzie w słabogradientowym obszarze podwyższonego ciśnienia, w powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie spadać.

W sobotę na Pomorzu, Kujawach i w Wielkopolsce opady deszczu pojawią się dopiero późnym popołudniem. Pierwsza część dnia pogodna z temperaturą do 22 st.C. Na północnym wschodzie do południa bardzo słonecznie, w drugiej części dnia w rejonie Olsztyna i Białegostoku słabo pokropi deszcz.

W Warszawie słonecznie, do 20 st.C. Na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce niebo pogodne. Jedynie w górach może pokropić deszcz. Termometry wskażą od 18 do 21 st. C.

Ciepło i pogodnie w sobotę także na południowym zachodzie. Tam nawet 22 st.C. Na tych terenach nie będzie padać.

Możliwe burze

W niedzielę przelotne opady na zachodzie i południu, nad resztą Polski słonecznie i sucho od 18 do 23 st.C. W poniedziałek na zachodzie chłodniejsze powietrze, ok. 7 st. C. Na Podkarpaciu ciepło, do 23. st.C. Tam może wystąpić nie tylko deszcz, ale także burze.

