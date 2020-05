Lewica domaga się komisji śledczej ws. wyborów 10 maja

Lewica będzie domagać się powołania niezależnej komisji śledczej, która zbada, dlaczego doszło do kryzysu państwa i nie mogły się odbyć wybory prezydenckie 10 maja - poinformował w czwartek kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń.

Dodał, że Lewica będzie się także domagać postawienie przed Trybunałem Stanu premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jacka Sasina za doprowadzenie do sytuacji, w której nie mogą odbyć się wybory.

Krzysztof Śmiszek zapowiedział wnioski do prokuratury i do NIK, by zbadały wydawanie publicznych pieniędzy na przygotowanie wyborów, które się nie odbędą.

Z kolei szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski powiedział, że klub ten zwróci się z listem do wszystkich innych klubów parlamentarnych z propozycją rozmów, jak wyjść z tego kryzysu politycznego. - To jest szansa, że wyjdziemy z kryzysu politycznego, w które wpędziło nas Prawo i Sprawiedliwość - mówił.

dk/ PAP