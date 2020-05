"Zakażeni zostaną zastrzeleni". Celnicy zatrzymali parę z bagażnikiem pełnym broni

Kusze, łuki, paralizator i broń na naboje gazowe - m.in. to szwedzcy celnicy znaleźli w bagażniku hummera, którego zatrzymano do kontroli w porcie w Malmo. Podróżująca nim para z Niemiec należała do grupy "łowców zombie". Zatrzymani tłumaczyli, że uciekali z kraju przed epidemią koronawirusa.

Do zdarzenia doszło 25 marca, ale służby graniczne poinformowały o nim dopiero teraz. Para uciekła z Niemiec przed szczytem zachorowań - do Malmo dopłynęła promem, stamtąd chciała dojechać do domku letniskowego w szwedzkim regionie Blekinge.

Uwagę celników w porcie zwrócił nietypowy samochód. Na drzwiach hummera widniało logo "Zombie Response Team" (Zespół Reagowania ds. Zombie - red.). Na bocznej tylnej szybie umieszczono ostrzeżenie w języku angielskim "zakażeni zostaną zastrzeleni". Z kolei na dachu zamontowano czarną obudowę podpisaną jako "wyrzutnia rakiet".

Zdziwienie i tłumaczenia

W czasie kontroli, strażnicy zabezpieczyli 16 sztuk broni w tym kusze, łuki, gaz łzawiący, paralizator i broń na naboje gazowe. Zatrzymana kobieta zapewniała, że nie wiedziała w jaki sposób sprzęt znalazł się w bagażniku. Mężczyzna z kolei poinformował celników, że to on starał się wwieźć broń do Szwecji, ale nie zdawał sobie sprawy, że jest to nielegalne. Dodał, że w jego opinii tą bronią nie można nikogo skrzywdzić.

Zombiejägare greps med bilen full av vapen i Malmö https://t.co/6NhfspucFu pic.twitter.com/9ovbVKIT5D — Petterssonsblogg.se (@TEPettersson) May 4, 2020

Z informacji niektórych lokalnych mediów wynika, że para mogła należeć do grupy tzw. preppersów przygotowujących się na koniec świata. W ich przypadku obawy dotyczyły ewentualnej apokalipsy zombie. Inne media wskazują, że być może zatrzymani należą do grupy fanów gier fabularnych typu LARP - ich uczestnicy często posługują się kostiumami i rekwizytami, by fizycznie odgrywać scenariusz danego fikcyjnego wydarzenia.

Niezależnie od intencji, para odpowie za nielegalne wwiezienie broni przed szwedzkim sądem.

