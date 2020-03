Panika w Los Angeles. Ludzie ustawiają się w kolejce po broń

Spanikowani konsumenci ustawili się pod sklepem z bronią na długo przed jego otwarciem.

- Zobaczcie, jak wyglądało to na godzinę przed otwarciem, kiedy tu przyjechaliśmy. Kolejka spod sklepu zawijała za zakrętem i ciągnęła się dalej wzdłuż ulicy. Ustawiło się w niej mnóstwo ludzi, by zakupić broń i amunicję - mówiła Amelia Adams stojąc przed sklepem w Los Angeles.

Amerykanie boją się zamieszek

Jak stwierdziła, niektórzy spanikowani klienci przyznawali w rozmowie z nią, że nigdy wcześniej nie posiadali broni. - Ale tak właśnie wygląda panika tu, w Los Angeles. Ludzie uważają, że właśnie teraz muszą zadbać o odpowiednie uzbrojenie - tłumaczyła.

Panicked shoppers in the United States are lining the streets to purchase guns as an overwhelming sense of fear sweeps the country. @AmeliaAdams9 #9News pic.twitter.com/0kqRj16ClE

Jeden z rozmówców reporterki wyznał, że martwi się, że ludziom "zacznie trochę odbijać", szczególnie w mniej zamożnych sąsiedztwach. - Wygląda na to, że głównym zmartwieniem mieszkańców jest to, co się stanie, jeśli w kraju skończy się jedzenie i inne zapasy, a na ulicach wybuchną zamieszki - powiedziała Adams.

Queues to buy guns in LA 😳

Buyers tell me they’re scared of what will happen if people run out of food and supplies, and they need to protect their families. We’re live on @TheTodayShow as #coronavirus panic hits LA. pic.twitter.com/2KqGPZfNo4