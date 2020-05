Zwłoki dziecka w studni. Były w stanie rozkładu

We wsi Czyżew koło miejscowości Sanniki służby odnalazły ciało dziecka - przekazała polsatnews.pl mł. asp. Żaneta Kołodziejska z Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie. Zwłoki znajdowały się w stanie rozkładu. Wszystko wskazuje na to, że to dziecko Ukrainki.

We wtorek około godz. 15. do służb dotarła wiadomość dotycząca "dziwnego" zapachu wody ze studni. Jak się okazało, na jej dnie znajdowało się ciało dziecka w stanie rozkładu - informuje portal "gostynin 24".



Policja nie informuje o szczegółach. - Obecnie w tej sprawie jest prowadzone śledztwo przez Okręgową Prokuraturę w Płocku – zaznacza mł. asp. Żaneta Kołodziejska.

Lokalny portal łączy tę sprawę z sytuacją, do której doszło dwa tygodnie temu. We wsi Czyżew (w gminnie Sannik) obywatelka Ukrainy urodziła dziecko. Doszło do krwotoku, który doprowadził do śmierci kobiety.

Do Polski kobieta przyjechała do prac sezonowych.

