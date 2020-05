Jak zagłosuje Porozumienie ws. wyborów? Poseł zdradził szczegóły

Senat we wtorek wieczorem odrzucił ustawę ws. głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich 2020 r. Niewykluczone, że Sejm zajmie się stanowiskiem Senatu już w środę.

ZOBACZ: Senat zdecydował ws. wyborów korespondencyjnych. Nie głosowało 13 senatorów Zjednoczonej Prawicy

Kamil Bortniczuk z Porozumienia został zapytany w RMF FM, jak posłowie jego ugrupowania zagłosują w sprawie wniosku Senatu, powiedział, że Porozumienie głosuje bez dyscypliny. Zapowiedział, że on akurat zagłosuje za ustawą.

- Nie przyłożę ręki, by rozbijać jedność Zjednoczonej Prawicy - zapewnił.

Bortniczuk: nie będę szefem Porozumienia

Pytany, czy Porozumienie rozpadło się na "rozum" i "mienie", odpowiedział: "muszę to zdementować. Porozumienie cały czas jest i jest jednością".

ZOBACZ: Wybory korespondencyjne. Sejm przyspieszy głosowanie

Dodał, że "nie ma takiego scenariusza, by Jarosław Gowin odchodził ze Zjednoczonej Prawicy". Zaprzeczył, że zostanie szefem Porozumienia, jeżeli obecny lider odszedłby jednak z obozu rządzącego.

Bez porozumienia w Porozumieniu

Obecnie klub PiS liczy 235 posłów; spośród nich 18 to posłowie koalicyjnego Porozumienia - w którym nie ma jednomyślności w kwestii odrzucenia senackiego weta ws. wyborów.

We wtorek poseł tej partii Włodzimierz Tomaszewski, a wraz z nim wiceprezes partii Arkadiusz Urban oraz były poseł i członek zarządu Porozumienia Jacek Szczot zapewnili, że "dla nich najważniejsze jest to, by trwała Zjednoczona Prawica".

- Dlatego zwracamy się do posłów, zwłaszcza posłów Porozumienia, ale także wszystkich posłów, by zdecydowali o przyjęciu ustawy, która pozwalać będzie na powszechne głosowanie korespondencyjne w maju - niezależnie, który to będzie termin maja, ale żeby to głosowanie było w maju - mówił Tomaszewski.

ZOBACZ: Dwugłos w Porozumieniu. "Wybory powinny odbyć się jak najszybciej"

Rzecznik Porozumienia: to indywidualna opinia Tomaszewskiego

Od słów Tomaszewskiego odcięła się rzeczniczka partii Magdalena Sroka. "Stanowisko zaprezentowane przez posła Włodzimierza Tomaszewskiego jest jego indywidualna opinią. Stanowisko partii Porozumienie reprezentuje jej Prezes Jarosław Gowin" - napisała na Twitterze. Gowin jest z kolei przeciwny przeprowadzeniu wyborów prezydenckich w czasie epidemii koronawirusa.

Natomiast w środę Sroka dodała: "zagłosuję zgodnie z rekomendacją Jarosława Gowina (czyli przeciw wyborom korespondencyjnym 10 maja - red.). Jest nas wielu".