Premier Morawiecki na Nowogrodzkiej. Spotkanie z prezesem PiS

Premier Mateusz Morawiecki przyjechał we wtorek do siedziby Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie i spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim - poinformowała "Rzeczpospolita". Wcześniej w siedzibie partii rządzącej doszło do spotkania prezesa PiS z liderem Porozumienia Jarosławem Gowinem.