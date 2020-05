Policjanci wypadli z łodzi na Mazurach. Jednej osoby nie odnaleziono

Policjant z Warszawy jest osobą poszukiwaną po wypadku na jeziorze Ublik Wielki pod Giżyckiem. Wszyscy uczestnicy wypadku to czynni policjanci z Warszawy - poinformowała oficer prasowa policji w Giżycku. Funkcjonariusze złamali obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa. W momencie wypadku mieli spożywać alkohol.

W poniedziałek po południu na jeziorze Ublik Wielki wywróciła się łódź rybacka. Strażacy uratowali dwie osoby, które dryfowały na powierzchni wody. Trzeciego z mężczyzn nie udało się odnaleźć. Po zmroku przerwano jego poszukiwania, które we wtorek - jak dotąd bezskutecznie - wznowiono.

- Do poszukiwań wykorzystywany jest dron, który patroluje teren z góry i sonary - powiedziała oficer prasowa policji w Giżycku Iwona Chruścińska.

"Odpoczywali po majówce"

Chruścińska powiedziała, że z dotychczasowych ustaleń wynika, że uczestnicy zdarzenia byli pod wpływem alkoholu, nie podała jednak szczegółów dotyczących tej kwestii. - Ten alkohol na pewno był - przyznała. Dodała, że ustalono także, że wszyscy pływający łodzią to czynni policjanci z Warszawy. - To młodzi ludzie, mają od 30 do 40 lat, odpoczywali na Mazurach na majówce - powiedziała.

Policjanci uczestniczący w zdarzeniu nie byli ze sobą spokrewnieni, co oznacza także złamanie przez nich zasad związanych z zapobieganiem epidemii koronawirusa. - To jest oczywiste, ale na razie koncentrujemy się na poszukiwaniach zaginionej osoby, na te kwestie przyjdzie czas - powiedziała Chruścińska.

Obie osoby, które dryfowały przy przewróconej łodzi i zostały wyciągnięte z wody przez strażaków, nie odniosły poważnych obrażeń.

