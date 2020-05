Kosiniak-Kamysz: państwo znalazło się w rozsypce organizacyjnej

To jest całkowita kompromitacja obozu władzy, to kompromitacja ram ustrojowych; za 4 dni mają odbyć się wybory, a Polacy nie wiedzą, jak mają przebiegać głosowania. Trzeba wprowadzić stan klęski żywiołowej - mówił we wtorek w Sejmie lider PSL Władysław-Kosiniak-Kamysz.