Kosiniak-Kamysz w programie "Gość Wydarzeń". Transmisja od 19:15

- Jeśli zostanę prezydentem, doprowadzę do powstania grupy północ-południe w Unii Europejskiej. Polska będzie przy głównym stole z Francją, Niemcami, Włochami, Hiszpanią, Szwecją - powiedział w piątek Władysław Kosiniak-Kamysz. Kandydat PSL na prezydenta wystąpi w programie "Gość Wydarzeń. Transmisja w Polsat News i na polsatnews.pl od 19:15.

Lider PSL na konferencji prasowej w Rykach (woj. lubelskie) przypomniał, że w piątek przypada rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w której nasz kraj "od 16 lat buduje wspólnie z innymi strefę bezpieczeństwa i rozwoju". Ocenił, że ostatnie pięć lat, czas prezydentury Andrzeja Dudy i "rządów, które on firmuje" to było "osłabianie pozycji Polski w UE".

- Jesteśmy dzisiaj czarną owcą w oślej ławce, na marginesie Unii Europejskiej, nie mający wpływu na kierunek działania Unii, ani tego w jaki sposób są wydatkowane pieniądze, ani w jaki sposób jest realizowana polityka - powiedział.

