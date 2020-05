Święto strażaków. Prezydent wręczył nominacje generalskie

Prezydent w poniedziałkowe południe wręczył komendantom PSP akty nadania stopnia nadbrygadiera, a minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński - pamiątkowe szable.

ZOBACZ: Dymisja prezydenta? Andrzej Duda zabrał głos

W kameralnej uroczystości udział wzięli również szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch, a także prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, b. premier Waldemar Pawlak. Wszyscy uczestnicy, z uwagi na stan epidemii, nosili maseczki ochronne.

"Niesiecie na sobie odpowiedzialność"

Prezydent zwracając się do nominowanych komendantów powiedział, że nominacje generalskie są z całą pewnością ważnym momentem w życiu każdego, kto poświęcił się służbie mundurowej.

- To żadne podsumowanie, to tylko i wyłącznie zobowiązanie dla każdego z panów do dalszej, wytężonej służby dla Rzeczypospolitej, do dalszej wytężonej służby dla obywateli, dla formacji, której przewodzicie jako komendant główny i wojewódzki - zaznaczył Andrzej Duda.

ZOBACZ: 3,5-letni Kacperek zaginął bez śladu. Poszukiwania trwają ósmy dzień

Zwracając się do nominowanych komendantów dodał, że niosą na sobie "odpowiedzialność za jak najlepsze wykonywanie zadań przez swoich podwładnych", ale także odpowiedzialność za ich życie i zdrowie.

"Straż coraz bardziej nowoczesna i lepiej wyposażona"

- Cieszę się bardzo, że straż pożarna w szerokim tego znaczeniu staje się w Polsce coraz bardziej nowoczesna i coraz lepiej wyposażona - powiedział Duda. Zaznaczył, że chodzi zarówno o PSP jak i OSP. Podkreślił, że ochotnicze straże pożarne są na bardzo wysokim poziomie zarówno zaangażowania jak i sprzętu.

Prezydent podziękował również nominowanym komendantom za służbę i z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka złożył życzenia pomyślnej i bezpiecznej służby.

Zaznaczył, że strażacy poradzili sobie doskonale zarówno "w obliczu pojawienia się epidemii koronawirusa" jak i z niedawnym pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym. Podkreślił, że stało się tak m.in. dzięki dobremu dowodzeniu.

WIDEO - Korwin-Mikke: epidemii nie ma. Bierzecie ludzi pod but Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ PAP