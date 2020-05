Trump skomentował "powrót" Kim Dzong Una

W sobotę północnokoreańska telewizja państwowa pokazała uśmiechniętego Kim Dzong Una podczas piątkowej uroczystości otwarcia fabryki nawozów w Sunchon na północ od Pjongjangu.

"Najwyższy przywódca KRLD (...) uczestniczył w ceremonii otwarcia fabryki, a kiedy się pojawił, wszyscy obecni krzyknęli gromkie »hura«" - relacjonowała północnokoreańska agencja prasowa KCNA.

"Ze swej strony cieszę się, że wrócił i jest w dobrej formie" - napisał w sobotę na Twitterze prezydent USA.

I, for one, am glad to see he is back, and well! https://t.co/mIWVeRMnOJ