Prezydent odznaczył Orderem Orła Białego Wojciecha Roszkowskiego oraz Andrzeja Kułakowskiego

Lekarz, chirurg onkolog, profesor nauk medycznych, współtwórca nowoczesnej chirurgii onkologicznej w Polsce, prof. Andrzej Kułakowski został odznaczony Orderem Orła Białego "w uznaniu znamienitych zasług dla polskiej onkologii, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej oraz popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie".

Ekonomista, historyk, nauczyciel akademicki, autor publikacji z zakresu historii Polski, w tym wydawanej w podziemiu pod pseudonimem Andrzej Albert "Najnowszej historii Polski" prof. Wojciech Roszkowski został odznaczony Orderem Orła Białego "w uznaniu znamienitych zasług w popularyzowaniu i upowszechnianiu wiedzy naukowej, za zaangażowanie na rzecz kształtowania społeczeństwa obywatelskiego i działalność publiczną".

"Bardzo skromna uroczystość"

Prezydent zaznaczył, że w dniu Narodowego Święta Konstytucji 3 maja, zwyczajowo wręczane są najważniejsze polskie odznaczenia, jednak "w tym roku mamy bardzo skromną uroczystość, nie ma tak wielu zgromadzonych, tak wielu przyjaciół, współpracowników w takie liczbie, w jakiej byliby, gdyby nie szczególne okoliczności".

- Pomimo tego trudnego okresu, w jakim się znaleźliśmy, nie tylko trwa ojczyzna, nie tylko trwa naród, ale przede wszystkim panowie swoją obecnością tutaj i tym, za co otrzymujecie ten liczący sobie ponad 300 lat wspaniały, najważniejszy polski order, pokazujecie, że "Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy". To można powiedzieć w jakimś sensie czyniliście obydwaj swoim życiem, swoją służbą - mówił prezydent.

Zwracając się do prof. Kułakowskiego, prezydent mówił, że położył on podwaliny pod polską chirurgię onkologiczną i uratował życie wielu ludziom; jak ocenił, prof. Kułakowski to postać "absolutnie nietuzinkowa", mająca wielki wkład w rozwój polskiej medycyny ostatnich dziesięcioleci.

"Toczył walkę o to, aby jak najwięcej ludzi przetrwało"

- Pan profesor całym swoim dorosłym, zawodowym życiem, dorosłą służbą Polsce i rodakom, toczył walkę o to, aby jak najwięcej ludzi przetrwało, aby jak najwięcej kobiet mogło żyć spokojnie, mimo że zapadło na straszliwą chorobę onkologiczną - powiedział Andrzej Duda. Zaznaczył, że prof. Kułakowski to "jeden z bohaterów ruchu Amazonek, współtwórca tego stowarzyszenia".

Prezydent powiedział też, że "prof. Wojciech Roszkowski, to walka o Polskę, o prawdę, o sprawiedliwość i wolność". - Ale przede wszystkim o prawdę dla sobie współczesnych i dla kolejnych pokoleń - podkreślił. Wskazywał na "wielkie zamiłowanie do polskiej historii i to nie tej, jaką wolno było badać i uprawiać, ale tej historii prawdziwej".

- Pan profesor Roszkowski nie bał się pisać o historii takiej, jaka ona była naprawdę; nie bał się wobec ludzi, którzy tworzyli tę historię, stosować również bardzo surowych ocen z punktu widzenia interesu Rzeczpospolitej, ale tej prawdziwej Rzeczpospolitej, najjaśniejszej, wolnej, suwerennej i niepodległej - powiedział prezydent.

"Wielki skarb dla wychowania i kształcenia mojego pokolenia"

Jak mówił Andrzej Duda, książki autorstwa Roszkowskiego w podziemnym wydaniu trafiały w ręce młodych ludzi, którzy mogli się z nich dowiedzieć o rzeczach, o których gdzie indziej nie mogli przeczytać. - To był wielki skarb dla wychowania i kształcenia mojego pokolenia - dodał. Zaznaczył, że prof. Roszkowski kontynuuje badanie najnowszej historii Polski "z bardzo często krytycznym piórem, które być może niektórych boli".

Prof. Roszkowski, który zabrał głos również w imieniu odznaczonego Orderem Orła Białego prof. Kułakowskiego, dziękował za dostrzeżenie "wśród wielu ludzi zasłużonych dla kraju".

- Wspólna dla nas jest opinia, że życie jest zadaniem, że tych zadań oczywiście jest w życiu bardzo dużo, my je wybieramy i natrafiamy na nie, w pewnego rodzaju służbie, każde z tych zadań jest inne, bo jesteśmy kim innym, do czego innego powołani - mówił prof. - Te wszystkie zadania składają się w mojej opinii, zwłaszcza jeżeli przyjrzymy się (im) w całości, to ja bym to zadanie nazwał Polską - dodał Roszkowski.