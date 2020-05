Święto Narodowe 3 maja w cieniu epidemii. Obchody ograniczone do minimum

Ze względu na pandemię koronawirusa obchody tegorocznego Święta Narodowego 3 maja zostaną ograniczone do minimum. W miastach odbędą się msze święte w intencji ojczyzny, a pod najważniejszymi pomnikami zostaną złożone kwiaty. Jak co roku na budynkach zawisną biało-czerwone flagi.

Mimo stopniowego poluzowywania niektórych obostrzeń ze względu na koronawirusa w Polsce wciąż obowiązują dodatkowe zakazy, m.in. zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób.

W związku z tymi ograniczeniami w Warszawie ani żadnym z miast wojewódzkich nie odbędą się w tym roku duże, oficjalne uroczystości Święta Narodowego 3 maja. Uroczystości, w ramach których wcześniej organizowano defiladę wojskową, a także różnego rodzaju przemarsze i parady, w tym roku będą miały charakter symboliczny.

ZOBACZ: Kwaśniewski: konstytucja pozwala na przesunięcie terminu wyborów

Nie zmieniła się jednak tradycja wywieszania w oknach domów biało-czerwonych flag. O to, by mieszkańcy miasta nie planowali swojego udziału w obchodach święta, a zamiast tego swój patriotyzm i przywiązanie do barw narodowych wyrazili poprzez wieszanie flag państwowych na domach czy balkonach, zaapelował m.in. prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Obchody częściowo przeniesione do sieci

Przedstawiciele władz samorządowych lub państwowych złożą indywidualnie lub w niewielkich delegacjach kwiaty pod najważniejszymi pomnikami. We Wrocławiu, w celu ograniczenia oficjalnej części obchodów, przemówienie wojewody dolnośląskiego Jarosława Obremskiego zostanie opublikowane w sieci.

W kościołach w całej Polsce zorganizowane zostaną również msze w intencji ojczyzny. W Krakowie w katedrze na Wawelu mszy przewodniczyć będzie metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, ale ze względu na wciąż obowiązujące obostrzenia w świątyni będzie mogło przebywać tylko 140 osób. Z kolei na Jasnej Górze w Częstochowie będzie miało miejsce zawierzenie Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski, którego dokona Przewodniczący Konferencji Episkopatu abp Stanisław Gądecki.

W wielu miastach budynki niektórych instytucji zostaną symbolicznie podświetlone na biało-czerwony kolor. W Warszawie będzie to Pałac Kultury i Nauki, w Bydgoszczy - fasada urzędu wojewódzkiego, a w Lublinie - budynek ratusza oraz stadion Arena.

Lokalne konkursy i atrakcje

Samorządy i instytucje miejskie postanowiły przygotować też inne atrakcje, wykorzystując do tego najczęściej internet.

Łódzki magistrat zachęca do wysyłania mailem e-pocztówek do bliskich. To nawiązanie do dawnego polskiego zwyczaju wysyłania pocztówek z okazji świąt narodowych. Ze strony www.lodz.pl/3maja można pobrać dwie wersje kartek. Różnego rodzaju konkursy dla mieszkańców przygotował też Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

ZOBACZ: Życie przenosi się do samochodu. Testy na wirusa, zakupy, kino, spowiedź i... msze święte

Na świętowanie online zaprasza również Wielkopolskie Muzeum Niepodległości. Muzeum zamieściło na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych muzealne ciekawostki związane ze Świętem Pracy, z obchodami Święta Flagi i rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dzieci znajdą tam informacje i instrukcje potrzebne do wykonania biało-czerwonej chorągiewki i rozetki.

Na swoją stronę internetową oraz profil na Facebooku zaprasza też Muzeum w Gliwicach, które 3 maja na żywo będzie transmitować koncert pieśni patriotycznych, takich jak: "Witaj, majowa jutrzenko" czy "Przybyli ułani".

Święto Narodowe 3 Maja jest obchodzone w rocznicę uchwalenia w 1791 roku Konstytucji 3 maja. Dokument był pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, a drugą na świecie po amerykańskiej. Rocznica przyjęcia Konstytucji 3 maja jest świętem ustanowionym w 1919 roku. Przez okres PRL jego publiczne obchodzenie było zabronione, ponownie stało się państwowym świętem w 1990 roku.

WIDEO - Rzecznik rządu podał realny termin otwierania salonów fryzjerskich Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bia/ PAP