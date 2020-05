Imprezowali nad wodą, zaczęli tonąć. Jednego wyratował podbierakiem wędkarz z Ukrainy

Utonął 19-latek, który wpadł do stawu w Ostrzeszowie. Jego 20-letniego kolegę, który także znalazł się w wodzie, uratował Ukrainiec, który łowił ryby - poinformował w niedzielę rzecznik ostrzeszowskiej policji sierż. sztab. Adam Juszczak. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o rozwagę nad wodą. Tylko w sobotę utonęło w całym kraju pięć osób.

W sobotę po godzinie 23:00 policja i straż pożarna w wielkopolskim Ostrzeszowie zostały zaalarmowane, że w stawie wędkarskim przy ul. Kościuszki, który kiedyś był glinianką, toną ludzie.

Ukrainiec bez wahania wskoczył do wody

- Na początku docierały do nas sprzeczne informacje na temat liczby tonących osób. Ostatecznie udało się ustalić, że do wody wpadły dwie osoby - poinformował rzecznik.

Juszczak wyjaśnił, że 20-latka uratował Ukrainiec, który w tym czasie łowił ryby. Drugi mężczyzna zniknął z pola widzenia.

Według portalu ostrzeszowinfo.pl wędkarz z Ukrainy wszedł do wody i podbierakiem pomógł wydostać się tonącemu z wody.

Na miejsce wezwano strażaków z Ostrzeszowa, wśród nich zastęp z łodzią, jednostkę wodną z Sieradza i jednostkę z sonarem z Konina. Penetracja stawu zakończyła się odnalezieniem drugiego z mężczyzn, Miał on 19 lat.

Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policja i prokuratura. - 20-latek w stanie nietrzeźwości został zatrzymany przez policję - powiedział Adam Juszczak. Według portalu ostrzeszowinfo.pl do wypadku doszło podczas spotkania towarzyskiego odbywającego się na brzegu zbiornika.

Ostrzeżenie przed utonięciami

W sobotę utonęło pięć osób - poinformowało w niedzielę na Twitterze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Nad wodą pamiętajcie o podstawowych zasadach bezpieczeństwa - zaapelowało RCB.

"Wczoraj utonęło 5 osób. Nad wodą pamiętajcie o podstawowych zasadach bezpieczeństwa" - głosi wpis RCB.

Załączono do niego grafikę przypominającą m.in., aby nie wchodzić do wody po alkoholu, pływać tylko w miejscach wyznaczonych i nie wchodzić do wody rozgrzanym.

