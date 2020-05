Piąte urodziny księżniczki Charlotte. Kate i William pokazali, jak pomaga seniorom w izolacji

Księżniczka Charlotte pomagała rodzicom w kompletowaniu i doręczaniu paczek żywnościowych dla potrzebujących emerytów i rencistów przebywających w izolacji. Według brytyjskich mediów w paczkach tych znalazły się specjały domowej roboty, przygotowane przez Kate i Williama przy wsparciu trojga ich dzieci.

Księżniczka ochoczo zaangażowała się w dystrybucję paczek wśród lokalnej społeczności, a jej zapału nie ostudził nawet ulewny deszcz, który dodatkowo utrudniał to odpowiedzialne zadanie.

PAP/EPA/THE DUCHESS OF CAMBRIDGE/KENSINGON PALACE HANDOUTS HANDOUT Autorką nowo opublikowanych zdjęć jest księżna Kate

Zdjęcia opublikowane w sobotę powstały na początku bieżącego tygodnia w Sandringham House - wiejskiej posiadłości królewskiej w hrabstwie Norfolk na wschodzie Anglii. Wykonała je księżna Kate, mama małej księżniczki.

Charlotte Elizabeth Diana

Brytyjskie media nie mogą wyjść z podziwu nad urodą księżniczki - niewątpliwie odziedziczoną po mamie, choć uważni obserwatorzy zauważają, że charakterystyczny figlarny uśmiech Charlotte z pewnością odziedziczyła po ojcu.

ZOBACZ: Ślub w brytyjskiej rodzinie królewskiej odwołany z powodu koronawirusa

Księżniczka Charlotte Elizabeth Diana (wł. Księżniczka Karolina z Cambridge) przyszła na świat 2 maja 2015 roku jako drugie dziecko i pierwsza córka Kate i Williama. Jej imiona oddają cześć członkom rodziny królewskiej. "Charlotte" nawiązuje do jej dziadka - księcia Karola, "Elizabeth" - do prababci, królowej Elżbiety II, "Diana" - do nieżyjącej babci, księżnej Diany, matki księcia Williama.

Obecnie księżniczka Charlotte zajmuje czwarte miejsce w linii sukcesji do brytyjskiego tronu - za dziadkiem, ojcem i starszym bratem George'em. Dzięki wprowadzonej w 2013 roku reformie zachowała swoje miejsce przed młodszym bratem, księciem Louisem. Zgodnie z obowiązującym uprzednio prawem wszyscy chłopcy i mężczyźni mieli pierwszeństwo w sukcesji tronu przed swoimi siostrami, nawet jeśli były one od nich starsze.

WIDEO - Bez operacji aparat wrośnie w głowę Mai. Zabrakło pieniędzy na jego usunięcie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bia/ml/ polsatnews.pl, "Daily Mail", "The Sun"