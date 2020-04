PKP Intercity "odmraża" połączenia. Niektóre pociągi wracają do rozkładu jazdy

PKP Intercity zdecydowało przywrócić kursowanie niektórych swoich pociągów, zawieszonych lub skróconych w marcu. Nagłe zmiany w rozkładzie były związane z epidemią koronawirusa i obostrzeniami wprowadzonymi przez rząd, a także znaczącym spadkiem frekwencji. Decyzję, co z połączeniami w najbliższych miesiącach, podjęło też kilku innych przewoźników.

W marcu PKP Intercity całkiem zawiesiło lub skróciło trasy ponad 100 pociągów. Oznacza to, że obecnie realizowanych jest około 20 proc. wszystkich połączeń.

Ponadto kilka tras Intercity obsługuje autobusami. Są to m.in. połączenia z Rzeszowa do Zagórza, między Wrocławiem a Zieloną Górą oraz z Krakowa do Zakopanego.

Więcej pociągów do Wrocławia, Warszawy i Olsztyna

W czwartek państwowy przewoźnik zdecydował, że kilka z zawieszonych dotychczas pociągów wróci na tory.

Od 3 maja:

IC Kormoran z Warszawy Zachodniej do Olsztyna Głównego

IC Kormoran z Olsztyna Głównego do Warszawy Zachodniej

IC Mamry na odcinku Olsztyn Główny - Wrocław Główny

Tylko 3 maja:

IC Batory na odcinku Katowice - Warszawa Wschodnia

Od 4 maja:

IC Mamry na odcinku Wrocław Główny - Olsztyn Główny

IC Batory na odcinku Warszawa Wschodnia - Chałupki

IC Batory na odcinku Chałupki - Warszawa Wschodnia

Na razie nie wiadomo, kiedy pasażerowie ponownie skorzystają z innych zawieszonych połączeń. Jeszcze we wtorek PKP Intercity informowało, że nie ma dokładnego planu "odmrażania" poszczególnych połączeń.

Epidemia koronawirusa spowodowała, że frekwencja w pociągach narodowego przewoźnika zmniejszyła się o 94 proc. względem lutego - poinformował "Rynek Kolejowy".

Regionalni przewoźnicy utrzymują cięcia

Na dłuższe ograniczania w rozkładzie jazdy muszą szykować się mieszkańcy m.in. Poznania. Koleje Wielkopolskie poinformowały, że okrojona siatka połączeń będzie obowiązywać co najmniej do 29 sierpnia. Do tego czasu przewoźnik może jednak wprowadzić korekty.

Natomiast Koleje Mazowieckie utrzymają mniejszą liczbę połączeń do 17 maja. Stopniowo uruchamiają jednak kolejne składy zawieszone na czas epidemii.

O co najmniej tydzień dłużej, bo do 24 maja, skromniejszy rozkład odjazdów będą miały Koleje Małopolskie. Stopniowo do pełnej oferty powraca Polregio, czyli dawne Przewozy Regionalne.

