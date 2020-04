"Nieładne", "półzdanie". Mucha skomentowała słowa Schetyny o Kidawie-Błońskiej

Posłanka Koalicji Obywatelskiej odniosła się do słów byłego lidera PO, który we wtorek w Polsat News, zapytany czy jako ojciec kandydatury Kidawy-Błońskiej czuje się odpowiedzialny za jej notowania, odparł: "Nie jestem ojcem kandydatury Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, to jest decyzja konwencji, kilkuset członków Platformy Obywatelskiej, szefów struktur".

"Nie jestem jakąś wielką fanką Schetyny"

W Radiu ZET Mucha zaznaczyła, że z wielką ochotą odetnie się od komentowania tych słów. - Nie nadawałabym jakiegoś nadzwyczajnie dużego znaczenia tym słowom - podkreśliła. Jak zastrzegła, Schetyna "nieładnie powiedział", ale są obecnie ważniejsze rzeczy. Dopytywana, skąd takie słowa ze strony byłego lidera PO, odparła, że to nie jest pytanie do niej. - Nie jestem jakąś wielką fanką Grzegorza Schetyny – dodała. ZOBACZ: Ważna deklaracja Kidawy-Błońskiej ws. wyborów Mucha zapytana została, kto w związku z tym był ojcem tego pomysłu. - Nie uczestniczyłam w tym, więc trudno mi powiedzieć. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie – powiedziała. Jak zaznaczyła, pierwsze rozmowy były prowadzone w gronie, w którym na pewno był Schetyna i jego współpracownicy. Na uwagę, że liderzy odcinają się od kandydatki, Mucha odparła: "Nie liderzy, tylko były lider. Naprawdę wszelkie pytania należy do niego w tej kwestii kierować, a nie do mnie". Wsparcie dla Kidawy-Błońskiej Według posłanki Schetyna powiedział jakieś "półzdanie", które niepotrzebnie odbiło się echem. - Wszyscy jesteśmy sztabem wyborczym Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Cała Platforma, cała Koalicja, klub parlamentarny, który ją poparł – podkreśliła. ZOBACZ: Kempa: są siły w Polsce, które nie chcą, by Zjednoczona Prawica była u władzy Zapewniła, że w przypadku obecnego lidera PO Borysa Budki, zna tylko takie jego wypowiedzi, w których okazywał wsparcie Kidawy-Błońskiej. - Jestem przekonana, że jeżeli uda nam się – a jest duża szansa na to – przełożyć ten proceder głosowania na termin po pandemii, to wygramy te wybory z Małgorzatą Kidawą-Błońską - dodała.

WIDEO - Poszukiwania 3,5-letniego Kacperka. Policja zatrzymała ojca chłopca Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ PAP