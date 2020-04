Jak zagłosują posłowie Porozumienia ws. wyborów 10 maja?

Według nieoficjalnych informacji Polsat News, trwają próby nakłaniania działaczy partii Porozumienia, by ci przeszli do Prawa i Sprawiedliwości. To od głosów kilku z nich może zależeć, czy Sejm - czego chce Jarosław Gowin - odrzuci projekt ustawy o głosowaniu korespondencyjnym. Taki przebieg wydarzeń stawiałby pod znakiem zapytania przyszłość koalicji rządzącej.