Herbut, Nykiel, Cugowski, Kukulska... Artyści śpiewają "Co mi Panie dasz"

"Mógłbym przytoczyć długą opowieść o tym, jak to się rodziło: od pomysłu mej Żony, poprzez znalezienie nawiązującego do dziś utworu...'' - napisał Adam Sztaba. Kompozytor zaprosił artystów do wspólnego wykonania piosenki "Co mi Panie dasz". Wśród muzyków znaleźli się m.in.: Natalia Nykiel, Igor Herbut, Piotr Cugowski, Natalia Kukulska, Olga Szomańska oraz Patrycja Markowska.