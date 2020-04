Odwołali mu maraton, więc przebiegł 42 km wokół stołu w salonie

Wyzwanie skierowane do wszystkich włoskich biegaczy to inicjatywa portalu informacyjnego z Rimini. Zachęcił on do zaprezentowania swoich doświadczeń z treningów prowadzonych przy poszanowaniu rozporządzeń rządu o walce z koronawirusem, zabraniających oddalania się od domu bez uzasadnionego powodu.

2800 okrążeń wokół stołu

Za największy wyczyn uznano trening 35-letniego biegacza z rejonu miasta Civitavecchia w środkowych Włoszech: 42 km wokół stołu i 28 km przed domem.

Wokół stołu wykonał 2800 okrążeń, a ogródek przed domem przebiegł 1120 razy.

Lekkoatleta w niedzielę miał wziąć udział w maratonie w Mediolanie, który został odwołany. Bieg po domu zaczął w sobotę o godz. 4 nad ranem i zakończył go po dziewięciu godzinach - podała Ansa.

dk/ PAP