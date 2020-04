Grodzki: najwięcej opcji przemawia za odrzuceniem głosowania korespondencyjnego

Grodzki był pytany w Radiu Plus, jaką uchwałę podejmie Senat w sprawie ustawy o głosowaniu korespondencyjnym w wyborach prezydenckich. Podkreślił, że wsłuchując się w opinie organów, do których Senat się zwrócił, a także w głosy pocztowców, Polonii i samych senatorów, "wygląda na to, że najwięcej opcji przemawia za tym, żeby tej ustawy nie poprawiać (...), tylko ten akt ustawodawczy odrzucić".

Zdaniem marszałka Senatu wybory prezydenckie "w formie niedemokratycznej, niekonstytucyjnej, w szczycie epidemii nie mogą się odbyć".

"Wierzę, że uda się nam przenieść wybory"

Marszałka Senatu pytano, co oznaczają słowa kandydatki KO na prezydenta Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, że nie weźmie ona udziału w wyborach korespondencyjnych 10 maja – czy chodzi o rezygnację z głosowania, czy o wycofanie kandydatury. - O to już proszę pytać panią marszałek, bo tego nie wiem - oświadczył Grodzki.

- Na pewno nie będzie głosować, natomiast jej nazwisko z listy wyborczej 10 maja prawdopodobnie nie będzie wycofane. Ja ciągle wierzę i mam do tego podstawy, że uda nam się przenieść te wybory na bezpieczniejszy okres, ale z tymi samymi kandydatami, więc wycofanie się z listy kandydatów oznaczałoby jakiś problem dla Koalicji Obywatelskiej, dlatego pani marszałek się nie wycofuje - mówił.

Dopytywany, czy jeśli Koalicja Obywatelska będzie bojkotowała wybory prezydenckie, to czy uzna ich wynik, Grodzki powiedział, że o to należy pytać przewodniczącego PO Borysa Budki. Dodał, że zdecyduje o tym zapewne Rada Krajowa partii.

"Farsa wyborcza"

- To, co nazywane jest wyborami, dla mnie to są co najmniej pseudowybory albo usługa pocztowa, albo - mówiąc brutalnie - farsa wyborcza. Trudno uważać, że ktoś będzie miał legitymizacje do rządzenia krajem wybrany w tego rodzaju farsie - dodał.

Sejm 6 kwietnia uchwalił ustawę, autorstwa PiS, zgodnie z którą wybory prezydenckie w 2020 r. mają zostać przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. Senat ma się nią zająć na posiedzeniu 5 i 6 maja.

Trzy połączone komisje senackie – ustawodawcza, praw człowieka praworządności i petycji oraz samorządu terytorialnego i administracji państwowej – zajmowały się we wtorek tą ustawą. Komisje nie zajęły stanowiska, zrobią to dopiero na następnym posiedzeniu 4 maja, gdy otrzymają m.in. projekty rozporządzeń wykonawczych do ustawy.