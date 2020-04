Zaginięcie 3,5-letniego Kacperka. Dziecka nie ma od ponad 20 godzin, jest śledztwo prokuratury

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zaginięcia 3,5-letniego chłopca w Nowogrodźcu. Chodzi o narażenie go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - poinformowali śledczy. Policja podała wcześniej, że zatrzymała ojca dziecka, który był wcześniej poszukiwany za przestępstwa przeciwko mieniu. Nadal nie wiadomo, gdzie jest chłopczyk.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze (woj. dolnośląskie) prok. Tomasz Czułowski poinformował we wtorek, że prokuratura prowadzi na razie postępowanie wyjaśniające w sprawie, a nie przeciwko konkretnej osobie i nie postawiła jeszcze nikomu zarzutów.

Chodzi o art. 160 par. 2 Kodeksu karnego, który mówi, że "jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5".

- Jak wiadomo, dziecko przebywało z ojcem. Jednak na razie prowadzimy wstępne czynności wyjaśniające w sprawie, a nie przeciwko konkretnej osobie. Nie postawiono nikomu zarzutów. Na tym etapie nie informujemy o szczegółach. Nic więcej nie mogę powiedzieć - powiedział prok. Czułowski.

"Stracił dziecko z oczu"

Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu aspirant sztab. Anna Kublik-Rościszewska informowała wcześniej, że w poniedziałek wieczorem dziecko przebywało ze swoim ojcem na działce rekreacyjnej, która znajduje niedaleko brzegu rzeki Kwisy.

- Ojciec w trakcie przesłuchania wyjaśniał, że stracił dziecko z oczu. Gdy nie mógł go odnaleźć, zawiadomił policję. Był pod wpływem alkoholu, a badanie potwierdziło zawartość 0,7 promila. Mężczyzna został zatrzymany, ponieważ był poszukiwany do odbycia kary za przestępstwa przeciwko mieniu - powiedziała policjantka.

Od poniedziałkowej nocy w akcji poszukiwawczej uczestniczą policjanci, strażacy, nurkowie, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Używany jest dron, policyjny helikopter, kamery termowizyjne oraz łodzie. Policjanci sprawdzają teren z psami tropiącymi. W sumie w akcji uczestniczy ponad 200 osób. Poszukiwania trwają już od ponad 20 godzin.

Niebezpieczna rzeka

Uczestniczący w nocnych poszukiwaniach rzecznik Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu mł. bryg. Piotr Pilarczyk powiedział, że rzeka Kwisa w rejonie Nowogrodźca jest niebezpieczna.

- To jest górski potok i wbrew pozorom ma w tym rejonie bardzo wartki i wysoki nurt. Dorosły człowiek z trudem może dać sobie w nim radę, natomiast dla 4-letniego dziecka jest za silny. Dziecko nie utrzyma się w nim na nogach - powiedział strażak.

Wyjaśnił, że nurkowie i strażacy mają do przeszukania około pięć kilometrów obu brzegów oraz nurtu rzeki do elektrowni w Parzycach, czyli do miejsca, w którym na Kwisie jest tama.

Kacper był ubrany w czarne spodenki, koszulkę w biało-czerwone pasy z nadrukiem głowy Myszki Miki, miał także szare, sportowe buty. Mógł mieć ze sobą rowerek biegowy.

Policja prosi o kontakt wszystkie osoby, które mogą mieć jakiekolwiek informacje dotyczące okoliczności zaginięcia i miejsca pobytu dziecka.

