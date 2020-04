Wysyłka pakietów wyborczych ma się rozpocząć tydzień przed wyborami

"Obecnie - według naszych informacji - trwa operacja pakowania kart do głosowania w koperty. Kolejnym etapem będzie ich wysyłka w Polskę. Plan zakłada, że stanie się to tuż po majówce" - czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej". Wysyłką pakietów do głosowania zajmie się Poczta Polska.

Gazeta przypomina też, że we wtorek ustawę o wyborach korespondencyjnych będą opiniować senackie komisje.

"Większość opinii prawnych (w tym Sądu Najwyższego), jakie przygotowano dla senatorów, jest krytyczna i podważa konstytucyjność przepisów. Ma to dać opozycji argumenty do ich odrzucenia lub daleko idących ingerencji w ich kształt" - podał dziennik.

Głosowanie korespondencyjne

We wtorek trzy połączone komisje senackie: ustawodawcza, praw człowieka, praworządności i petycji oraz komisja samorządu terytorialnego i administracji państwowej - mają się zająć ustawą autorstwa PiS, zgodnie z którą wybory prezydenckie w 2020 r. mają zostać przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. Senat ma się nią zająć na posiedzeniu w dniach 5 i 6 maja.

ZOBACZ: Poczta ma dane wszystkich Polaków. Wciąż jednak może potrzebować rejestru wyborców

Ustawa przewiduje, że minister aktywów państwowych - m.in. po zasięgnięciu opinii PKW - ma określić wzór karty do głosowania, zlecić sporządzenie pakietów wyborczych, określić szczegółowy tryb ich doręczania przez operatora wyznaczonego (Pocztę Polską) do wyborcy i odbierania kopert zwrotnych, a następnie sposób postępowania z kopertami zwrotnymi dostarczonymi do właściwej gminnej obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania.

Według nowych przepisów, w stanie epidemii marszałek Sejmu może zarządzić zmianę terminu wyborów, określonego wcześniej w postanowieniu (na 10 maja). Ustawa ma wejść w życie następnego dnia po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Zwolennicy Dudy chcą wyborów w maju

Tymczasem według sondażu IBRiS, co trzeci Polak chce, by wybory prezydenckie odbyły się w przyszłym roku - informuje we wtorek "Rzeczpospolita".

Respondentom - jak czytamy w dzienniku - Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) podał do wyboru kilka możliwych terminów wyborów.