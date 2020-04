Wypalał trawy, namierzył go dron. "Chciał oczyścić działkę"

59-letni mieszkaniec powiatu radomskiego został przyłapany na wypalaniu traw. Namierzył go policyjny dron. Właściciel pola wyjaśniał, że "chciał je tylko oczyścić". Za "oczyszczanie" za pomocą ognia otrzymał mandat. Gdyby podczas pożaru doszło do zagrożenia życia ludzi lub zniszczenia mienia, sąd mógłby wymierzyć mu karę więzienia od roku do lat 10.