Kobieta aresztowana za wejście na plac zabaw. Mieszkańcy miasta protestują

40-letnia Sarah Brady, która jak informują amerykańskie media, należy do ruchu antyszczepionkowców, uczestniczyła w proteście przeciwko obostrzeniom wprowadzonym przez miejscowe władze w związku z epidemią koronawirusa.

ZOBACZ: Pierwszy zgon na Covid-19 w USA o 20 dni wcześniej niż uważano

Akcja odbyła się na jednym z placów zabaw, który został oklejony taśmą i oznaczony znakami informującymi, że jest zamknięty z powodu epidemii. Władze argumentowały swoją decyzję tym, że na metalowych częściach huśtawek i zjeżdżalni relatywnie długo utrzymuje się koronawirus.

Reakcja policji

Protest na zamkniętym placu zabaw szybko zwrócił uwagę miejscowej policji.

Funkcjonariusze kilkukrotnie przekonywali kobietę do przestrzegania zasad, ale ta konsekwentnie się do nich nie stosowała. W końcu została aresztowana. W trakcie aresztowania na placu zabaw - według świadków - przebywała dwójka jej dzieci.

🚨 BREAKING 🚨



Mother arrested in Meridian, Idaho for letting kids play in park



This has gotten out of control



Stop arresting free Americans for being outside with their families



RT!! pic.twitter.com/TUsbgat0D2