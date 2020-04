Satyryk: kabaret bez tematu koronawirusa jest niegodny zaufania

- Kiedyś nie chcieli mnie wpuścić do sklepu, kiedy był czas dla 60+, co sprawiło mi dużą przyjemność, bo powiedzieli, że nie mogę mieć tyle lat - powiedział Krzysztof Piasecki w Polsat News. W trakcie rozmowy satyryk przyznał, że temat koronawirusa musi zostać poruszony w programach kabaretów. - Jeśli coś jest obśmiane, to przestaje być groźne - powiedział artysta.

- Kiedy oglądam wiadomości, widzę wyłącznie powody do śmiechu. Jeśli coś jest obśmiane, to przestaje być groźne - powiedział satyryk. - Nie chciałbym zachorować, bo jestem w grupie ryzyka, ale to chyba wszystko polega na szczęściu - dodał.

Gość Polsat News opowiedział o jednej ze swoich wizyt w sklepie, podczas której trafił na różne komunikaty ws. przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie epidemii - jeden z nich dotyczył zachowania bezpiecznej odległości między klientami w trakcie zakupów. - Ale czasami się oczywiście nie da i człowiek przechodzi obok siebie - powiedział Piasecki.



- Sytuacja wśród satyryków jest kiepska. Aktorzy mają często etaty w teatrach – co prawda, to nie są duże pieniądze, ale jakieś podstawy mają. My głównie żyjemy z występów – zaznaczył kabareciarz. - W poprzednim miesiącu zarobiłem 600 zł – za felietony, które pisałem. Dzięki Bogu jestem już w tym wieku, gdzie mam trochę oszczędności – dodał.

Zapytany o to, czy uważa, że przez zaistniałą sytuację kabarety będą kończyć działalność, wyraził obawę, że "chyba tak, ludzie są przyzwyczajeni do tych telewizyjnych występów". Rozmówca zwrócił uwagę na to, że w najbliższym czasie publiczność może mieć poważniejsze wydatki niż zakup biletu na występy.



- Istotą kabaretu jest kontakt z publicznością - podkreślił. Sam przyznał, że kiedy nie widzi swojego rozmówcy, to sytuacja jest dla niego niekomfortowa. Piasecki zapowiedział również swój udział w jednej z internetowych transmisji, która jest planowana na początku maja.



Pod koniec rozmowy artysta przyznał, że temat Covid-19 musi zostać poruszony w programach kabaretów. - Kabaret to instytucja, która reaguje na bieżąco - dodał. - Jeśli temat koronawirusa nie pojawi się w programie, to taki kabaret przestaje być godnym zaufania - powiedział Krzysztof Piasecki.

