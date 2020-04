Przebite opony, pomazane auto. Atak na pielęgniarkę z Gliwic

Przebite opony i pomalowany sprayem samochód - taki widok w poniedziałek rano czekał na pielęgniarkę, która na co dzień pracuje w gliwickim szpitalu. - Mimo wszystko pomagajmy i nieśmy pomoc tym, którzy tego od nas oczekują! - pisze w mediach społecznościowych Bogusława Siciarz.

Pracownicy służby zdrowia bez wątpienia stoją na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem narażając siebie, by ratować innych. I choć politycy, czy też obywatele poprzez akcje internetowe dziękują medykom za ich poświęcenie, to coraz częściej słychać o fali hejtu, która spotyka pracowników służby zdrowia. Do incydentu doszło m.in. w Gliwicach.

"Dziś to dotknęło mnie. A jutro kolejnych pracowników służby zdrowia?"

Pielęgniarka, której przebito w aucie opony napisała w mediach społecznościowych, że wspiera wszystkich pracowników służby zdrowia. "Tych, do których sąsiedzi się nie odzywają, pomijają milczeniem, którzy mają malowane ściany, drzwi, samochody, palone wycieraczki, są wypraszani ze sklepów!!! Dziś to dotknęło mnie. A jutro kolejnych pracowników służby zdrowia?" - napisała kobieta, która pracuje w dziale administracji gliwickiego szpitala.

Zaapelowała również, by nie dać się zastraszyć. "Nie dajmy się zastraszyć tym prymitywnym ludziom, którzy nie widzą w nas wsparcia, a widzą tylko wrogów, którzy zarażają. Róbmy swoje. Mimo wszystko pomagajmy i nieśmy pomoc tym, którzy tego od nas oczekują!" - dodała.

"Lęk i niepewność przeradza się w hejt"

"Lęk i niepewność przeradza się w hejt. Objawy hejtu i ataki na pracowników służby zdrowia w czasach COVID-19, przekraczają moje możliwości pojmowania" - napisała córka Siciarz, Ola Korczyńska. "Nie pozwólmy, by Ci, którzy robią teraz najwięcej, abyśmy mogli powrócić do »normalności« - zamiast wdzięczności - czuli się piętnowani. Walczmy z hejtem i atakami poprzez jeszcze wdzięczność wobec tych, którzy wychodzą codziennie o 6stej rano, nie wiedząc, co ich czeka, kiedy my wygodnie siedzimy sobie w domach pracując zdalnie i narzekając na brak nowości na Netflixie i zamknięte hotele i granice na majówkę. Bogusia Siciarz jestem dumna, że jestem Twoją córką! - dodała.

Szpital: jest nam przykro

Oficer prasowy gliwickiej policji podinspektor Marek Słomski poinformował we wtorek, że policja weryfikuje jeszcze, czy wpłynęło takie zgłoszenie.

Rzeczniczka szpitala Anna Ginał wyraziła ubolewanie z powodu incydentu. - Czekamy na ustalenia policji. Jest nam przykro, to pierwszy incydent tego rodzaju. Dotąd pracownicy szpitala otrzymywali jedynie wyrazy wsparcia od mieszkańców miast - powiedziała

