Apel Episkopatu do rządu i opozycji. Chodzi o wybory

Z apelem do sumień ludzi odpowiedzialnych za dobro wspólne ojczyzny, zarówno do ludzi sprawujących władzę, jak i do opozycji, aby w tej nadzwyczajnej sytuacji wypracowali wspólne stanowisko, dotyczące wyborów prezydenckich - zwróciła się w we wtorek Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski.