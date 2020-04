Mike Tyson wraca na ring. Walczył m.in. z Gołotą

Nazywany "Bestią" lub "Żelaznym Mikem" były mistrz świata wagi ciężkiej nie powiedział wprost, kiedy chciałby wrócić do rywalizacji i na jakich zasadach.

- Teraz walczę o powrót do formy i na tym muszę się skupić. Wiem, że nie jestem w stanie przygotować się na więcej niż cztery rundy - powiedział Tyson.

W swojej profesjonalnej karierze stoczył 58 walk, wygrał 50 z tego 44 przez nokaut. Rywalizował także z Andrzejem Gołotą, wygrał w trzeciej rundze, ale później komisja uznała pojedynek za nieodbyty, ponieważ Amerykanin był pod wpływem marihuany.

Dwie ostatnie walki przegrał w 2004 i 2005 r.

Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych bokserów na świecie. Nie tylko dlatego, że został najmłodszym mistrzem świata w kategorii wszechwag zawodowców w historii boksu (miał wtedy 20 lat, 4 miesiące i 22 dni), ale także ze względu na bardzo barwną osobowość. Zdobył mistrzostwo świata czterech najważniejszych federacji bokserskich: WBC, WBO, IBF i WBA. Został wprowadzony do Międzynarodowej Galerii Sław Bokserskich i Światowej Galerii Bokserskiej (The International Boxing Hall of Fame oraz The World Boxing Hall of Fame).

Swoje dwie ostatnie walki przegrał: 30 lipca 2004 przeciwko Danny'emu Williamsowi i 11 czerwca 2005 przeciwko Kevinowi McBride'owi. Po tych pojedynkach zdecydował się zakończyć karierę bokserską.

grz/ PAP