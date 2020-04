Oficjalnie w Korei Północnej nie ma koronawirusa. Ta historia temu przeczy

Uciekinier, który przedostał się z Korei Północnej do Chin został postrzelony przez tamtejszą straż graniczną. Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie poddano go testom na koronawirusa. Okazało się, że jest zakażony. Władze Pjongjangu wciąż zaprzeczają jednak by na terenie państwa występowały przypadki COVID-19.