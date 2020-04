Najwyższe zagrożenie pożarowe w polskich lasach. Pożary również w Holandii i Szkocji

Od kilku dni strażacy walczą z pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym. Według danych strażaków i parku ogień objął ok. 6 tys. hektarów.

Pożar w Biebrzańskim PN jest jednym z największych, z jakimi polscy strażacy mieli do czynienia - ocenił uczestnik akcji gaśniczej w BPN mł. brygadier Tomasz Grelak.

Duże zagrożenie pożarowe w lasach

Sytuacja w Polskich lasach spowodowana suszą jest dramatyczna. Od 1 do 20 kwietnia w lasach wybuchło ponad 2 tys. pożarów.

Z mapy zagrożenia pożarowego lasów opublikowanej w piątek na stronie Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL) wynika, że najwyższy poziom zagrożenia pożarowego prognozowany jest w lasach w niemal całej Polsce, z wyjątkiem niewielkich części województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Tam prognozuje się wystąpienie drugiego stopnia zagrożenia pożarem.

Wilgotności ściółki leśnej wielu miejscach spadła do rzadko notowanego poziomu wynoszącego 6-8 proc.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina, że przy trzecim stopniu zagrożenia pożarowego, zabronione jest m.in. rozpalanie ognisk w lasach, nawet w miejscach do tego wyznaczonych.

Jeżeli dotychczasowa pogoda utrzyma się przez kilka kolejnych dni, leśnicy zgodnie z przepisami będą zmuszeni zakazać wstępu do lasów. Nadleśniczy podejmuje taką decyzję autonomicznie oceniając lokalne uwarunkowania.

Grozi nam największa susza od 100 lat

Jest jednak jeden wyjątek, w którym nadleśniczy musi zastosować taki zakaz. Dzieje się tak wtedy kiedy w danej okolicy wilgotność ściółki badana o godz. 9 przez pięć kolejnych dni wynosi mniej niż 10 proc.

Niestety wszystko wskazuje na to, że sytuacje nie poprawi się szybko. Co więcej, według ekspertów grozi nam największa susza od 100 lat.

- Jeżeli sprawdzą się prognozy długoterminowe, będziemy mieć opady poniżej normy. Pojawią się one jedynie w maju, w południowo-wschodniej części kraju - powiedział w Polsat News Grzegorz Walijewski, hydrolog IMGW.

- Aby oddalić problem suszy, opady nie muszą być intensywne, ale powinny występować codziennie. W wielu miejscach, m.in. na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce, deficyt opadów wynosi nawet trzy miesiące - mówił w Polsat News Grzegorz Walijewski, hydrolog IMGW.

Największy pożar w historii Holandii

Z pożarami lasów zmaga się jednak nie tylko Polska. Z największym pożarem lasów w historii walczą obecnie strażacy w Holandii. W rezerwacie przyrody Deurnese Peel na południu kraju przy granicy z Niemcami spłonęła powierzchnia ponad 800 hektarów.

Według oficjalnych danych jest to największy pożar w historii Holandii.

Straty mogą być jeszcze większe, ponieważ żywiołu wciąż nie udało się całkowicie opanować.

W gaszenie ognia oprócz strażaków zaangażowano również wojsko. Do walki z żywiołem wykorzystano również helikoptery Królewskich Sił Powietrznych Holandii.

W walce z pożarami mogłyby pomóc opady deszczu, jednak według prognoz nie zanosi się na zmianę pogody w najbliższych dniach.

Pożary w Szkocji

Problemy z pożarami występują również w Szkocji. Od paru dni strażacy walczą z serią pożarów rozprzestrzeniających się w dużym tempie, na obszarze niemal całego kraju.

Według służb, główną przyczyną pożarów, podobnie jak w Polsce i Holandii, są warunki pogodowe - susza i silny wiatr.

