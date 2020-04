Prezydent stolicy o suszy: Apeluję zwłaszcza jeżeli chodzi o branie częstych kąpieli

- Sytuacja związana z suszą jest w Warszawie pod kontrolą, ale za dwa, trzy miesiące może być trudno. Apeluję do warszawiaków, żeby oszczędzali wodę, bo sytuacja jest poważna - ostrzegł w "Graffiti" prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Wyjaśnił też w jaki sposób każdy może pomóc.

- Z jednego kryzysu przechodzimy w drugi. Po problemach epidemicznych będziemy mieli problem z suszą - powiedział gość Piotra Witwickiego.

Rezygnacja z częstych kąpieli

- Cała Polska będzie miała problem z suszą, mam nadzieję, że tych opadów będzie więcej. Na razie uspokajam, sytuacja jest pod kontrolą, natomiast za 2-3 miesiące może być trudno - powiedział prezydent stolicy.

- W związku z czym teraz apeluję do warszawiaków, aby oszczędzali wodę, zwłaszcza jeżeli chodzi o branie częstych kąpieli, bo sytuacja jest poważna - podkreślił.

"Zagrożenie będzie rosnąć"

- Będziemy apelowali, by zachowywać się odpowiedzialnie w lasach, parkach, bo to zagrożenie będzie wzrastać - dodał.

Pytany o to, co mogą zrobić mieszkańcy stolicy Trzaskowski odparł, że należy zachowywać się odpowiedzialnie, szczególnie po poniedziałkowym otwarciu lasów i parków. - Istnieje ryzyko pożarów. Natomiast jeżeli chodzi o wodę, to widzimy jej stan w Wiśle. Na razie nie zagraża dostawom i myślę, że nie będzie zagrażał, ale np. rozsądne podlewanie ogródków jest zalecane - dodał polityk.

Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, poinformował, że w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na 2020 r. zostało zabezpieczonych prawie 400 mln zł na realizację ponad 4 tys. zadań utrzymaniowych na ciekach wodnych. Inwestycje te prowadzą Wody Polskie. Minister poinformował też, że w związku ze złymi prognozami na ten rok, na walkę z suszą przeznaczone zostaną dodatkowe 154,7 mln zł, a inwestycje mają być zrealizowane w ciągu trzech lat.

Stopsuszy.imgw.pl - dane w czasie rzeczywistym

IMGW-PIB we współpracy z MGMiŻŚ i z Wodami Polskimi przygotował platformę internetową - stopsuszy.imgw.pl - która w jednym miejscu skupia wszystkie dane i analizy służące do monitorowania stanu wód i sytuacji hydrologicznej w kraju.

Serwis działa 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, a dane prezentowane są w czasie rzeczywistym.

