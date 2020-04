Wyleczony z koronawirusa minister oddał osocze. "Czas pomóc innym"

Na początku marca Michał Woś miał spotkanie z leśnikiem z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Kilka dni później okazało się, że mężczyzna ten jest zakażony koronawirusem. Gdy 13 marca minister zauważył u siebie objawy Covid-19, wykonano u niego test. Okazało się, że również jest chory.

Jak mówił, był przekonany, że to zwykłe przeziębienie, do momentu, gdy dowiedział się o leśniku.

- Młodzi powinni z dużą pokorą podchodzić do tego wirusa. To nie jest zwykła grypa i każdy organizm reaguje inaczej. Te apele, które słyszymy, to nie jest jakiś pic na wodę. Dziś zostając w domu na kanapie czy spędzając czas przed tabletem, ratujemy komuś życie - mówił Woś w rozmowie z Piotrem Witwickim.

Po wyzdrowieniu Woś postanowił pomóc innym chorym na koronawirusa. "Sam wyzdrowiałem, teraz czas pomóc innym. Osocze oddane" - napisał pod zdjęciem umieszczonym w mediach społecznościowych.

Wyleczeni pacjenci w Korei Płd.

Lekarze twierdzą, że osocze ozdrowieńców może zawierać przeciwciała pomocne w leczeniu chorych, którzy walczą z zakażeniem wywołanym przez koronawirusa SARS-CoV-2. Uważa się, że przeciwciała pacjentów, którzy zwalczyli chorobę mogą wzmocnić odpowiedź immunologiczną chorych, którzy wciąż się z nią zmagają i zwiększając ich szanse na wyzdrowienie.

W Korei Południowej po podaniu osocza wyzdrowiało dwoje zakażonych koronawirusem pacjentów w wieku 67 i 71 lat z ciężkim zapaleniem płuc. O udanych próbach leczenia osoczem informowali również chińscy lekarze.

Po tych doniesieniach próby leczenia osoczem chorych na COVID-19 podjęto również w Polsce. Specjaliści szpitala MSWiA pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Grażyny Rydzewskiej rozwijają projekt podawania osocza ozdrowieńców pacjentom chorym na Covid-19. Jest on realizowany we współpracy z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA.

Lekarze zaapelowali o pomoc do pacjentów, którzy przebyli chorobę Covid-19, żeby zgłaszali się w celu oddania krwi. Osocze trzeba tylko pobrać najwcześniej po 14 dniach od ustąpienia objawów infekcji.

