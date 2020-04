Rekordowe spadki cen ropy. Reakcja prezydenta Trumpa

Notowania czarnego złota w USA znalazły się na najniższych poziomach od 1946 roku, czyli od momentu gromadzenia danych. Cena kontraktów na maj najpierw osiągnęła poziom 0 dolarów, a następnie spadała w najbardziej krytycznym momencie do okolic minus 40 dolarów za baryłkę.

Powodem jest obecna pandemia, która wywołała zamrożenie gospodarki, ogromny spadek popytu na ropę i wynikające z tego problemy z gromadzeniem się niewykorzystanego oleju. W momencie, gdy magazyny są pełne, amerykańskie przedsiębiorstwa nie mają gdzie przechowywać nadmiaru produkowanej ropy. Jeżeli nie ma gdzie umieścić czarnego złota, nikt nie chce kontraktu terminowego, który wkrótce wygaśnie.

Reakcja Trumpa

W związku z sytuacją na rynku ropy, amerykański prezydent Donald Trump zapowiedział we wtorek na Twitterze, że nigdy nie pozwoli upaść amerykańskiemu przemysłowi naftowemu i gazowemu.

"Nigdy nie pozwolimy, aby wielki amerykański przemysł naftowy i gazowy upadł. Poleciłem Sekretarzowi Energii i Sekretarzowi Skarbu przygotowanie planu wsparcia finansowego, żeby te bardzo ważne firmy i miejsca pracy były zabezpieczone na długo w przyszłości!"- napisał Trump.

We will never let the great U.S. Oil & Gas Industry down. I have instructed the Secretary of Energy and Secretary of the Treasury to formulate a plan which will make funds available so that these very important companies and jobs will be secured long into the future!