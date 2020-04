W Polsce i na Węgrzech inflacja najwyższa w skali Europy

Ceny liczone z uwzględnieniem inflacji bazowej (HICP) w Polsce w ujęciu rocznym wzrosły w marcu o 3,9 proc. wobec wzrostu o 4,1 proc. miesiąc wcześniej - podał Europejski Urząd Statystyczny Eurostat. Plasuje to Polskę na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej razem z Węgrami.

Według danych Eurostatu miesięcznie ceny w Polsce wzrosły o 0,2 proc. (wskaźnik CPI liczony miesiąc do miesiąca). Jest to jeden z niższych wskaźników w skali całej Unii Europejskiej, jednak i tak stawia nas to na pierwszym miejscu w kategorii najwyższej inflacji, choć na równi z Węgrami.

Ceny według HICP w marcu w ujęciu rocznym wzrosły w Polsce o 3,9 proc. wobec wzrostu o 4,1 proc. w lutym, ale także wobec 1,7 proc. w marcu 2019. W przypadku Węgier mowa o HICP na poziomie 3,9 proc. w marcu tego roku, 4,4 proc. w lutym oraz 3,8 proc. w marcu 2019, zatem na Węgrzech wskaźniki te są wysokie w kontekście całej Europy, ale bardziej stabilne.

W skali UE tendencja jest odmienna

Tymczasem w całej Unii Europejskiej wskaźnik HICP w marcu wyniósł 1,2 proc. wobec 1,6 proc. zarówno w lutym, jak i w marcu 2019 roku. Dla strefy euro wskaźniki te wyniosły odpowiednio: 0,7 proc., 1,2 proc. i 1,4 proc.

Roczne stopy inflacji dla poszczególnych państw europejskich przedstawia poniższy wykres opublikowany przez Eurostat. Pełne dane dostępne są w dokumencie pod tym linkiem.

Eurostat

Liczony przez Główny Urząd Statystyczny wskaźnik CPI w marcu wyniósł 4,6 proc. w relacji rok do roku i 0,2 proc. miesiąc do miesiąca.

Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym zawartym w Traktacie z Maastricht HICP jest podstawą do oceny stabilizacji cen.

Dane do inflacji HICP pochodzą z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych, a do CPI tylko z wydatków budżetów domowych.

bia/hlk/ PAP, polsatnews.pl