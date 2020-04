Przebiegła maraton wokół domu, by zebrać pieniądze dla lekarzy

Ukrainka Tetiana Hryniowa przebiegła we wtorek maraton (42,2 km) wokół domu pod Kijowem, by zebrać milion hrywien (ok. 155 tys. zł) na zakup sprzętu medycznego i kombinezonów ochronnych dla lekarzy. Jak napisała, był to jej "najdziwniejszy" start.