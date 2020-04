"Polska prowadzi działania we właściwy sposób. Europie potrzebny jest nowy plan Marshalla"

- Ostatnie zmiany na rynku obligacji i opinie w raportach instytucji finansowych świadczą, że Polska prowadzi działania we właściwy sposób - mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki. - Chcemy, żeby przez te bardzo trudne, burzliwe czasy polskie firmy, polscy pracownicy przeszli możliwie bezpiecznie. Będziemy robili wszystko, by ocalić jak najwięcej miejsc pracy - dodał.

Tarcza antykryzysowa i tarcza finansowa mają służyć przede wszystkim ratowaniu miejsc pracy; ostatnie zmiany na rynku obligacji i opinie w raportach instytucji finansowych świadczą, że Polska prowadzi działania we właściwy sposób - podkreślił we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Wideo: "Polska prowadzi działania w sposób właściwy"

Szef rządu podkreślił, że wszystkie działania rządu od początku epidemii służą celom zdrowotnym, zmniejszeniu rozprzestrzeniania koronawirusa, a także zachowaniu miejsc pracy. Dlatego, jak wskazał, trzy tygodnie temu weszła w życie tarcza antykryzysowa. Morawiecki zdając - jak mówił - sprawozdanie z tego jak działa ta tarcza oświadczył, że "już dzisiaj mamy 1,5 miliona wniosków".

"1,5 miliona miejsc pracy"

- Śmiało można powiedzieć, że te 1,5 miliona wniosków to tak jakby 1,5 miliona miejsc pracy - mówił. Morawiecki ocenił, że "ta pomoc jest oczywiście trudna, ale ona jest konieczna". - Jednak musimy wszystkie nasze działania równoważyć względem rynków finansowych, względem tego w jaki sposób pozycja Polski jest postrzegana na tych rynkach - zaznaczył.

ZOBACZ: Szef MON: w środę polscy medycy polecą do Chicago

W tym kontekście premier wskazał, że ostatnie zmiany na rynku obligacji, "zmiany w postrzeganiu Polski i w raportach, które pojawiły się w dużych instytucjach finansowych świadczą o tym, że Polska prowadzi działania w sposób właściwy".

- Jeden z raportów jednej z bardzo dużych instytucji zachodnich mówi o tym, że Polska na ratowanie miejsc pracy przeznaczyła jeden z najwyższych procentów PKB; jeden z największych możliwych poziomów finansowania ze wszystkich państw europejskich" - podkreślił premier. "Nasza tarcza antykryzysowa i tarcza finansowa mają służyć przede wszystkim ratowaniu miejsc pracy - dodał Morawiecki.

"Nowy plan Marshalla"

Premier poinformował na konferencji prasowej we wtorek, że w sobotę rozmawiał z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen "o elastyczności instrumentów przeznaczanych na ratowanie miejsc pracy".

- Przede wszystkim apelowałem również o nowe środki, bo zgodziliśmy się co do tego, że wszystkie nasze działania dzisiaj są bardzo potrzebne, ale to jest dopiero pierwszy krok, pierwszy może kilometr w maratonie - zaznaczył szef rządu.

ZOBACZ: Cena ropy spadła poniżej zera. Pierwsza taka sytuacja w historii

Jego zdaniem, czeka nas na pewno długa droga do wypracowania "najbardziej odpowiednej polityki gospodarczej, która pozwoli również za pół roku, za rok, za dwa lata uratować miejsca pracy; odtworzyć je w nowych kształcie". Morawiecki podkreślił, że konieczne jest zreorganizowanie porządku gospodarczego w Europie. - O tym rozmawiałem z przewodniczącą Komisji Europejskiej, o tym za godzinę będę rozmawiał z przewodniczącym Rady Europejskiej Charles'em Michelem - powiedział Morawiecki.

Oświadczył, że "nie ma dzisiaj ważniejszego zadania przed Europą niż można powiedzieć, drugi plan Marshalla". "Plan Marshalla na miarę XXI w. to plan, który ma pozwolić nie tylko ocalić miejsca pracy, ale też wznieść się na wyższy poziom gospodarczy po kryzysie" - podkreślił premier.

"Kolejne propozycje dot. tarczy antykryzysowej"

- Niektóre z państw Europy mogą stracić dekadę wzrostu, cofnąć się o 10 lat i bardzo długo nadrabiać te straty. To trudny czas dla pracowników, przedsiębiorców i państw. Tylko w solidarnym podejściu będziemy w stanie w miarę suchą nogą lub chociaż bez większych strat przejść przez te kwartały kryzysu koronwirusa - mówił Morawiecki.

- We współpracy z partnerami społecznymi będziemy robili wszystko, żeby ocalić jak najwięcej miejsc pracy i odtworzyć nowe miejsca pracy w nowej sytuacji gospodarczej, w nowej rzeczywistości gospodarczej, w której mam nadzieję już wkrótce odnajdziemy się po zwalczeniu głównej fali epidemii koronawirusa - mówił szef rządu.

ZOBACZ: Minus 40 dolarów za baryłkę ropy. Magazyny zalane po korek

Wicepremier Jadwiga Emilewicz poinformowała, że do piątku pojawią się kolejne propozycje rozwiązań tarczy antykryzysowej. - 270 milionów na fundusz dopłat do BGK, zmienimy prawo zamówień publicznych, luzujemy regułę finansową w samorządach, co druga, a nie czwarta złotówka będzie trafiać do budżetów samorządów - mówiła minister rozwoju.

WIDEO - "Na samym początku epidemii, premier i minister zdrowia popełnili błąd" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/ PAP, polsatnews.pl