Minus 40 dolarów za baryłkę ropy. Magazyny zalane po korek

Ropa naftowa może kosztować mniej niż 0 dolarów. To kolejne bezprecedensowe wydarzenie w dobie pandemii. Wartość kontraktów terminowych na mieszankę West Texas wygasających we wtorek w krytycznym momencie sesji spadła do poziomu minus 40 dolarów za baryłkę. Oznacza to, że sprzedający płacili kupującym za pozbycie się towaru.