Koronawirus - Raport Dnia. Wtorek, 21 kwietnia

Podsumowujemy najważniejsze informacje dnia związane z rozwojem pandemii.

Liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem w Polsce wynosi już 9856

- od początku epidemii zmarło 401 osób

- wtorek przyniósł łącznie 263 nowe zakażenia i 21 zgonów

- do tej pory wyzdrowiało 1297 osób

- w kierunku koronawirusa przebadano dotąd 224 355 próbek

- w ciągu ostatniej doby wykonano ponad 10,1 tys. testów diagnostycznych

ZOBACZ: Liczba ofiar koronawirusa w Polsce przekroczyła 400. Blisko 10 tys. zakażonych

Nowe rozwiązania w ramach tarczy antykryzysowej

Luzowanie reguły finansowej w samorządach, przeciwdziałanie przejęciu polskich firm przez zagraniczne fundusze, zmiany w prawie pracy mające pozwolić większej grupie przedsiębiorców przetrwać na rynku - to nowe propozycje rządu, o których mówiła we wtorek wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Jak przekazała wicepremier, dodatkowo "wprowadzamy zmianę, dzięki której co druga, a nie to czwarta złotówka - jak to ma miejsce dziś z tytułu dochodów z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa - będzie trafiać do budżetu samorządów".

- To największe rozwiązania, które w tym pakiecie proponujemy. Będą także zmiany w zakresie prawa pracy, które jeszcze w większym stopniu ułatwią skorzystanie z rozwiązań, które już dziś są dostępne, takich jak postojowe, czy dopłaty do wynagrodzeń - powiedziała Emilewicz.

ZOBACZ: Nowe rozwiązania w ramach tarczy antykryzysowej. Emilewicz podała szczegóły

Ponad 2,5 mln ludzi na świecie zakażonych koronawirusem

Liczba osób zakażonych koronawirusem na świecie przekroczyła we wtorek 2,5 mln - podał Uniwersytet Johnsa Hopkinsa z Baltimore. Według jego danych obecnie stwierdzonych jest nieco ponad 2 510 000 przypadków infekcji SARS-Cov-2.

Do tej pory w sześciu krajach zanotowano ponad 100 tys. przypadków zakażenia. Najwięcej jest w USA - prawie 800 tys., kolejne kraje na tej liście to: Hiszpania (ponad 204 tys.), Włochy (ponad 184 tys.), Francja (ponad 156 tys.) Niemcy (ponad 147 tys.) i Wielka Brytania (ponad 129 tys). Należy spodziewać się, że bariera ta zostanie wkrótce przekroczona w Turcji, gdzie do tej pory stwierdzono ponad 95 tys. infekcji.

ZOBACZ: Ponad 2,5 mln ludzi zakażonych koronawirusem. Najwięcej w USA

Terapia osoczem tylko dla określonej grupy pacjentów

- Osocze od ozdrowieńców może być stosowane wyłącznie do leczenia pewnej grupy pacjentów z infekcją Covid-19 - powiedział kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Krzysztof Tomasiewicz.

- Liczymy na to, że przeciwciała, które mają ozdrowieńcy, mają właściwości neutralizujące, a więc są w stanie unieruchomić, zniszczyć tego wirusa. Przetoczenie takiego preparatu ma na celu właśnie pozbawienie pacjenta wirusów, które krążą w jego ustroju, może nie wszystkich, ale dominującej części - wyjaśnił prof. Tomasiewicz.

Podkreślił, że przy tego rodzaju terapii muszą być spełnione określone warunki. Jednym z nich jest zgodność grupy krwi dawcy osocza i pacjenta, któremu jest ono podawane. - Jeśli będziemy mieli pacjenta, który będzie wymagał leczenia takim preparatem, to te wszystkie badania muszą być wykonane - zaznaczył.

ZOBACZ: Terapia osoczem tylko dla określonej grupy pacjentów. "Jest jedno rozwiązanie - szczepionka"

Cena ropy spadła poniżej zera

Ceny baryłki kanadyjskiej i amerykańskiej ropy spadły poniżej zera. Analitycy mówią, że wielu producentów dopłaci, byle tylko ktoś odebrał od nich ropę, a ceny mogą pozostać na tym poziomie przez trudny do określenia czas.

To efekt m.in. "wojny cenowej" między Arabią Saudyjską i Rosją, a także pandemii koronawirusa.

ZOBACZ: Cena ropy spadła poniżej zera. Pierwsza taka sytuacja w historii

Wideo dnia: Koronawirus w prokuraturze. Donosy na szpitale i pacjentów

W Krotoszynie szpital zawiadamia prokuraturę ws. rodziny chorego, która miała zataić informacje o ryzyku zakażenia, przez co zainfekowanych zostało wiele osób. W Toruniu m.in. lekarz oraz rodzina jednej z zakażonych koronawirusem kobiet złożyła doniesienie, zarzucając placówce nieprzestrzeganie procedur.

prz/luq/ PAP, Polsat News, polsatnews.pl