Kolejnych dwóch podchorążych z koronawiusem. Przebywają na izolacji w Olsztynie

Strażacy to najnowsi zdiagnozowani pacjenci przebywający czasowo na Warmii i Mazurach, ale pochodzący z innego regionu.

To mężczyźni w średnim wieku. Przebywają w izolacji w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Trafili tu po decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o rozlokowaniu słuchaczy uczelni.

Na Warmii i Mazurach od początku pandemii koronawirusa odnotowano 145 zakażonych; 51 osób wyzdrowiało, jedna osoba zmarła. Najwięcej zachorowań do tej pory było w powiecie iławskim - 35, potem w nowomiejskim - 26, w Elblągu i powiecie elbląskim - 23 oraz w Olsztynie i powiecie olsztyńskim - 20 chorych.

Dymisja prorektora

Wcześniej 176 podchorążych przewieziono do ośrodków szkoleniowych lub szkół pożarniczych w województwach: mazowieckim, śląskim, warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim, m.in. do ośrodka szkolenia w Pionkach, szkoły w Bydgoszczy lub do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. Przebywają oni w dwuosobowych pokojach, gdzie mają zapewnione wyżywienie i możliwość całodobowej konsultacji lekarskiej.

O tym, że wszyscy podchorążowie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej zostaną poddani testom, straż pożarna poinformowała w sobotę. Bezpośrednią przyczyną było potwierdzenie zakażenia u pierwszych dziesięciu podchorążych.

W związku z wykryciem koronawirusa u części podchorążych Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Bartkowiak podjął decyzję o złożeniu wniosku o zdymisjonowanie prorektora-zastępcy komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej ds. operacyjnych st. bryg. Jarosława Zarzyckiego. Decyzją szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego prorektor został odwołany.