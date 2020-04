Parki Narodowe. Które z nich będą otwarte dla turystów?

Nadleśnictwa na swoich stronach internetowych przypominają, że w lasach nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, ale apelują o zachowanie ostrożności.

Karkonowski Park Narodowy

Od poniedziałku można wchodzić do Karkonoskiego Parku Narodowego, największego na Dolnym Śląsku parku narodowego. Zamknięta jednak w nim jest część szlaków.

Z powodu ograniczeń w przekraczaniu granicy z Czechami zamknięta jest Droga Przyjaźni – szlak czerwony, grzbietowy od Mokrej Przełęczy do Przełęczy Okraj wraz ze Śnieżką. Z kolei z powodu ograniczeń epidemicznych zamknięty jest Wodospad Kamieńczyka. Zamknięte są też wiaty i strefy wypoczynku.

Władze Karkonoskiego Parku Narodowego podały też w poniedziałek, że ze względu na zagrożenie lawinowe nieczynne są: szlak czerwony przez Kocioł Łomniczki (Kocioł pod Śnieżką); szlak żółty od schroniska Pod Łabskim Szczytem w stronę Śnieżnych Kotłów.

Szlak zielony od schroniska Pod Łabskim Szczytem; szlak niebieski na Śnieżkę (Droga Jubileuszowa); szlak żółty przez Biały Jar; szlak zielony od górnej stacji wyciągu na Szrenicę do skrzyżowania ze szlakiem czerwonym przy skałkach Trzy Świnki oraz szlak niebieski od Domku Myśliwskiego do schroniska Samotnia.

Jak podano, zamknięte są też z powodów przyrodniczych, dla ochrony cietrzewi i sokołów wędrownych, szlaki: niebieski od Domku Myśliwskiego do Schroniska Samotnia; zielony tzw. Ścieżka nad Reglami od schroniska pod Łabskim Szczytem do Rozdroża pod Wlk. Szyszakiem; żółty od schroniska pod Łabskim Szczytem w kierunku Śnieżnych Kotłów; niebieski od Skalnego Stołu do Przełęczy Okraj; zielony od Polany Bronka Czecha do szlaku czerwonego niedaleko Słonecznika

Zachodniopomorskie: parki krajobrazowe i narodowe otwarte

Parki wchodzące w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego oraz dwa parki narodowe na terenie województwa: Woliński i Drawieński są od poniedziałku otwarte. Można także wejść na plaże.

W skład zespołu wchodzą Szczeciński Park Krajobrazowy "Puszcza Bukowa", Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry, Cedyński Park Krajobrazowy, fragment Parku Krajobrazowego "Ujście Warty" (druga część należy do województwa lubuskiego), Iński Park Krajobrazowy i Drawski Park Krajobrazowy. Zarządzają nimi poszczególne nadleśnictwa, na których terenie leżą parki.

Woliński Park Narodowy (WPN) zajmuje powierzchnię blisko 110 km kw., znajduje się w środkowo-zachodniej części wyspy Wolin. Od poniedziałku dostępne są także plaże - w tym także te leżące na terenie WPN m.in. plaża w Międzyzdrojach.

Położony ok. 100 km od Szczecina Drawieński Park Narodowy znajduje się na terenie trzech województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Lasy zajmują tu ponad 80 proc. powierzchni. Na rzekach - m.in. na Drawie - odbywają się często spływy kajakowe.

Bieszczadzki Park Narodowy

Bieszczadzki Park Narodowy od poniedziałku udostępnia szlaki piesze dla turystów. W związku pandemią koronawirusa od 25 marca obowiązywał zakaz wchodzenia na teren parku.

- W związku z ogłoszeniem pierwszego etapu łagodzenia obostrzeń informujemy, iż począwszy od poniedziałku udostępniamy szlaki piesze - powiedział zastępca dyrektora BdPN dr Przemysław Wasiak.

Jednocześnie przypomniał o obowiązku "zasłaniania twarzy na parkingach, czy powierzchniach widokowych oraz o zachowywaniu dwumetrowych odstępów".

- Korzystanie z wiat nie jest dozwolone. Nieczynne są pola biwakowe. Na terenach leśnych nie ma obowiązku zasłaniania twarzy - dodał dr Wasiak

Poprosił turystów o "dostosowanie się do poleceń Służby Parku" i zaznaczył: "na bieżąco będziemy wydawać kolejne szczegółowe komunikaty".

W ciągu dnia o udostępnieniu tras turystycznych poinformuje także Magurski Park Narodowy.

Położony w Bieszczadach BdPN jest trzecim co do wielkości parkiem narodowym w Polsce i największym w polskich górach. Z kolei leżący w Beskidzie Niskim MPN chroni przyrodę pogranicza zachodnich i wschodnich Karpat.

Ojcowski Park Narodowy

W poniedziałek szlaki na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego zostały otwarte dla celów turystycznych i rekreacyjnych – podała dyrekcja OPN. Wciąż zamknięte pozostaną obiekty turystyczne znajdujące się w zarządzie parku.

Dla turystów dostępne są szlaki, a także parkingi - na Złotej Górze oraz pod zamkiem w Ojcowie. Obiekty turystyczne znajdujące się w zarządzie OPN: jaskinie Łokietka i Ciemna, zamek kazimierzowski oraz ekspozycja przyrodnicza - pozostają nadal zamknięte.

Jak przypomniała dyrekcja parku, zniesienie zakazów oraz otwarcie parkingów nie oznacza zniesienia na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego obowiązujących nadal ograniczeń m.in obowiązku zachowania bezpiecznej odległości 2 m pomiędzy poszczególnymi osobami poruszającymi się po obszarze Parku, zakrywania twarzy i nosa np. maseczkami, itp.

Utworzony w 1956 r. Ojcowski Park Narodowy jest najmniejszym z pośród wszystkich parków narodowych w Polsce - obecnie jego powierzchnia wynosi 2145,62 ha. OPN leży na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w strefie podmiejskiej Krakowa. Do jego najpopularniejszych obiektów turystycznych należą m.in. zamki w Ojcowie i Pieskowej Skale, jaskinie Łokietka i Ciemna, kaplica na wodzie pw. św. Józefa Robotnika. Przez park biegnie kilka szlaków turystycznych o długości 46,6 km.

Słowiński Park Narodowy

Słowiński Park Narodowy od 20 kwietnia jest znów otwarty. Można do niego wejść, przejść się, przejechać rowerem, ale wielu urządzeń i obiektów nadal nie możemy udostępnić odwiedzającym - poinformował w poniedziałek dyrektor SPN Marek Sobocki.

- Odwiedzający mogą skorzystać z jego uroków, przejść się po nim, przejechać rowerem. Natomiast szereg różnych urządzeń, obiektów położonych w parku pozostaje zamkniętych. Nie możemy ich udostępnić ze względu na nadal obowiązujące obostrzenia. Nadal obowiązuje m.in. nakaz zachowania dystansu między osobami poruszającymi się. Są obostrzenia co do gromadzeń, funkcjonowania hoteli – powiedział Sobocki.

Obiekty, które pozostają zamknięte, to m.in. Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego w Czołpinie i jego filie w Rowach i w Rąbce. Niedostępne są także wieża widokowa Rowokół i latarnia morska w Czołpinie. Zarówno wieża, jak i latarnia otwierane były dotychczas z początkiem maja. Jeśli do tego czasu nie zostanie wprowadzony kolejny etap łagodzenia wprowadzonych w związku z pandemią obostrzeń, to i one pozostaną zamknięte dla odwiedzających park.

ms/pgo/ polsatnews.pl, PAP