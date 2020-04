„Musiałem pożyć 89 lat, by zobaczyć taki knock-out.” Nawet Warren Buffett zaskoczony kryzysem

Warren Buffett to legenda rynku akcji. Jego specjalnością są niepowtarzalne strategie inwestycyjne, które sprawiły, że stał się jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Zjadł na giełdzie zęby, ale to, co dzieje się w ostatnich tygodniach, wprawiło go w osłupienie.

Czas na zakupy?

- Jeśli będziesz trzymać się wystarczająco długo, zobaczysz wszystko na rynkach – powiedział w tych dniach Buffett. - To jest knock-out. Musiałem pożyć 89 lat, by zobaczyć coś takiego. Inwestorzy reagują natychmiast na wszystkie złe wieści – skomentował obecną sytucję.

Jeśli jednak to, co dzieje się teraz, dostatecznie już was przeraziło, „wyroczna z Omaha”, bo tak często nazywa się Buffetta, ma dla was dobre wieści: mogło być gorzej! Przynajmniej on sam tak wspomina kryzysy z 1987 i 2008 roku. Nie ma jednak złudzeń, że ciosy, jakie otrzymali inwestorzy – koronawirus i krach na rynku ropy – były naprawdę mocne.

ZOBACZ: "Trzynastki" trafiły do 6,5 mln emerytów. "Kolejne wypłaty nie są zagrożone"

- Buffett nie zgromadził swojej fortuny, podążając za stadem, ale kierując nim – napisał niedawno na blogu strateg inwestycyjny Lance Roberts, doradca RIA Advisors. I ma rację. Buffett nierzadko szedł pod prąd i kupował spółki, które miały potencjał, ale były niedoceniane przez rynek. Dziś dosłownie siedzi na pieniądzach – ponoć dysponuje środkami o wartości 128 miliardów dolarów. Możliwe, że wkrótce powróci na rynki, skupując ponownie tanie akcje. Albo wraca już teraz.

Sukces nielubianych kryptowalut

Jest jednak też i druga możliwość. Buffett mógł z wiekiem stracić swój instynkt rasowego wilka z Wall Street. Od początku tego roku najwięcej stracił na spółce paliwowej Occidental Petroleum. Mocno staniały także jego akcje linii lotniczych United Airlines i American Airlines - zanurkowały po około 40 proc. Mało tego, akcje Bank of America spadły o ponad 30 proc. To musi być dla nestora inwestorów szczególnie bolesne, bowiem stanowią aż 13,5 proc. jego portfela inwestycyjnego.

ZOBACZ: Chiny w końcu przyznały, ile ofiar CoVID-19 w rzeczywistości było w Wuhan

Jakby tego było mało, w ostatnim okresie na wykresach wyraźnie odbijają kryptowaluty. Tych zaś słynny inwestor w szczególności nienawidzi. Bitcoina nazwał kiedyś… „trutką na szczury”.

Powstaje więc pytanie: czy czas takich inwestorów jak Buffett na dobre minął, czy może jest wręcz przeciwnie i miliarder obserwuje lekko z boku to, co teraz się dzieje, ma swój plan i po cichu tajemniczo chichocze?

tekst powstał przy współpracy z portalem comparic.pl

WIDEO - Po 40 latach przerwy barka z kontenerami popłynęła Wisłą. Ma promować transport śródlądowy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Jacek Walewski