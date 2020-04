"Dzieci zmuszone do migracji przeżywają piekło". Tomasz Kaczor o nagrodzonej fotografii

Zdjęcie "Przebudzenie" przedstawia dziewczynkę siedzącą na wózku z szeroko otwartymi oczami. Członkowie rodziny trzymają dłonie na jej ramionach. To Ewa, 15-letnia Ormianka. Przez osiem miesięcy była w śpiączce, na którą zapadają czasem dzieci emigrantów.

ZOBACZ: Polski fotograf laureatem konkursu World Press Photo

Zdjęcie powstało do reportażu Doroty Borodaj (prywatnie żony fotografa - red.) dla "Dużego Formatu". Rodzina Ewy musiała wyjechać z Armenii w 2018 r. Dziewczynka znalazła się w ośrodku dla uchodźców w Dębaku.

"To jeszcze dziecko, choć tak nie wygląda"

- Bohaterka zdjęcia kilka tygodni przed zrobieniem zdjęcia zaczęła wybudzać się z choroby zwanej syndromem rezygnacji, która jest ekstremalnym wyłączeniem z życia pod wpływem stresu związanego głównie z sytuacją imigracji przymusowej. Chciałem pokazać co się dzieje z dziećmi, które muszą przeżywać takie rzeczy - mówił Tomasz Kaczor w Polsat News.

- Ewa na tym zdjęciu ma 15 lat. To jest jeszcze dziecko, choć tak nie wygląda. Dużo osób mówiło, że ona patrzy takim dorosłym wzrokiem. To ważne w tym zdjęciu, bo inaczej wyobrażamy sobie los 15-letnich dzieci. Tymczasem te, które są zmuszane do migracji wbrew swojej woli, przeżywają piekło - wyjaśniał fotograf, dodając, że chciał pokazać "co się dzieje z dziećmi" jeśli stracą "poczucie bezpieczeństwa".

WIDEO: Tomasz Kaczor był gościem "Nowego Dnia z Polsat News"

Kaczor przyznał, że na zdjęciu chciał uchwycić moment, w którym dziecko odzyskuje poczucie bezpieczeństwa. - Stąd ta bliskość rodziców, te ręce i opieka, którą ją otaczają - dodał. Obecnie Ewa jest zdrową dziewczynką. Chodzi do szkoły i mówi po Polsku.

"Wygra zdjęcie związane z pandemią"

Fotograf odniósł się do fotografii w dobie pandemii koronawirusa. W jego ocenie w następnej edycji konkursu wygra zdjęcie obrazujące aktualną sytuację.

- Konkursy zostaną zalane przez zdjęcia związane z epidemią, czemu ciężko się dziwić, bo sytuacja nie ma porównania. Myślę, że za naszego życia nie było porównywalnej sytuacji i chciałbym wierzyć, że nie będzie. Puste miasta to kadry, które w naturalny sposób się nie zdarzają - mówił Kaczor.

Za zdjęcie roku w tegorocznym konkursie World Press Photo nagrodzono Japończyka Yasuyoshi Chibę. Zwycięskie zdjęcie reportera AFP "Straight Voice" przedstawia demonstrację młodych ludzi w Chartumie w Sudanie w czasie przerwy w dostawie prądu w czerwcu ubiegłego roku. W centrum kompozycji znajduje się młody człowiek recytujący wiersz z ręką na sercu i wysoko uniesioną głową, otoczony światłami bijącymi z telefonów komórkowych. Wśród sześciu fotografii nominowanych w głównej kategorii znalazło się także "Przebudzenie" Kaczora.

bas/ Polsat News, PAP