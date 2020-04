Wnioski do ZUS ws. "tarczy". Przedsiębiorcy podpisują się "Jan Kowalski", bo tak było we wzorze

- Aż 50 proc. wniosków składanych w formie papierowej zawiera błędy, m.in. brak podpisu. Pojawiają nam się też podpisy "Jan Kowalski". Prosimy, by nie przepisywać danych z wzorów wniosków, które przygotowaliśmy. Nagle nie staliśmy się Janem K. - apelowała Gertruda Uścińska, prezes ZUS. Do tej pory przedsiębiorcy złożyli ponad milion wniosków o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej.

Od 1 kwietnia w Polsce obowiązuje tarcza antykryzysowa, która ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom epidemii. Uścińska mówiła na antenie Polsat News o najczęściej popełnianych błędach w składanych formularzach.



- Należą do nich, jak już wspominałam, brak podpisu, ale także błędny numer rachunku bankowego, nieokreślenie przychodu. Pojawiają się również liczne dopiski, które nie powinny mieć miejsca na urzędowym formularzu - wyjaśniała.

Wnioski z błędami wydłużają czas wypłaty świadczenia



Uścińska zaapelowała o staranne wypełnianie dokumentów.



- To decyduje o terminie wypłaty świadczenia. Wnioski z błędami wymagają postępowania wyjaśniającego. Musimy zadzwonić, napisać mail, skontaktować się z wnioskodawcą - dodała.

Prezes ZUS zachęcała również do korzystania z Platformy Usług Elektronicznych ZUS.



- W tej chwili mamy 3 miliony 800 tys. zarejestrowanych profili. W ostatnim czasie przybyło ich 200 tys. Dostępna jest "ściągawka", jak założyć takie konto. Wnioskodawcy mogą to zrobić, korzystając ze swojej bankowości, przez ePUAP. My przez telefon również pomożemy. Korzystanie z PUE ZUS bardzo usprawnia naszą pracę - wyjaśniła.

Do tej pory do ZUS trafiło 1,17 mln wniosków o pomoc w ramach rozwiązań tarczy antykryzysowej. Liczba ta ciągle rośnie. Najwięcej, bo ponad 783 tys. wniosków dot. zwolnienia ze składek do ZUS za marzec - maj 2020 r.

