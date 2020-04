Kompendium wiedzy o "tarczy antykryzysowej". Rząd uruchomił specjalną stronę internetową

"Błyskawicznie przygotowana przez rząd, sprawnie uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i niezwłocznie podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę Tarcza Antykryzysowa wchodzi w życie!" - czytamy we wpisie na profilu szefa rządu.

"Wraz z nią uruchamiamy również dedykowaną stronę internetową, gdzie znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje związane z mechanizmami i narzędziami, które wprowadzamy" - dodał premier Morawiecki.

Strona www.gov.pl/tarczaantykryzysowa to, jak wyjaśnił premier, także miejsce, które łączy przedsiębiorców, pracowników i pracodawców z urzędnikami, agencjami rządowymi i ZUS-em. "To kompendium wiedzy i zbiór linków, gdzie możecie zadawać pytania i uzyskać odpowiedzi" - napisał.

Premier zachęcił wszystkich do korzystania z tych zasobów i dzielenia się wiedzą. "Wierzę w polskich przedsiębiorców, pracowników i w to, że wyjdziemy z tego kryzysu! Ale musimy działać razem" - podkreślił.

"To prosty przewodnik"

Informacje o uruchomieniu strony internetowej poświęconej rozwiązaniom tarczy antykryzysowej podała też na Twitterze minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. "To prosty przewodnik (...), w jednym miejscu znajdują się rozwiązania oferowane przez kilkanaście instytucji i wnioski on-line" - wskazała.

Tarcza antykryzysowa, która ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii, przewiduje m.in. zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec–maj); świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł; dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach.

Wartość wsparcia oferowanego w ramach tarczy antykryzysowej ma wynieść 212 mld zł – to blisko 10 proc. PKB.

